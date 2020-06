Väike-Maarja hooldekodu töötaja nakatus koroonaviirusesse

Väike-Maarja hoolekodu töötaja andis koroonaproovi, mis osutus positiivseks. Info jõudis Väike-Maarja vallavalitsuseni 4. juuni hommikul, teatas vallavalitsus kodulehel. Terviseamet pole veel Delfi küsimustele vastanud.

Töötaja lasi end testida, sest tal tekkis kuiv koroonale viitav köha. Töötaja on kodus karantiinis ning ühe ettevaatusabinõuna viiakse koostöös terviseametiga Väike-Maarja hooldekodus läbi täna laustestimine.

"Kuna haigusel on peiteperiood, siis on mõistlik meil kõigil kogukonnas rakendada meetmeid, mida on kahe eelneva kuu jooksul õpitud ja millest on korduvalt räägitud: pesta käsi, hoiduda otsekontaktidest või rahvarohketest kohtadest," kirjutatakse Väike-Maarja valla kodulehel.

"Terviseameti info põhjal ei pruugi Covid-19 viirus üldse tõsta palavikku ja tuua endaga kaasa teisi gripilaadseid sümptomeid. Terviseamet tõi välja ühe sümptomina maitsemeele nõrgenemise või selle puudumise," on postitusse märgitud.