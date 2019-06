Väidetavalt olid Nolani meeskonna palved Tallinnale juba varem teada

Tavapärase praktika kohaselt läheb filmimeeskond siis võttepaika kohale, kui nad teavad, et saavad seal võtteid teha. Delfile teadaoleva info kohaselt oli Nolani meeskonnal juba arusaam Tallinnaga olemas võttepaikadest ja võtete kestvusest. Väidetavalt avaldas Allfilm eile teate Laagna teel filmimise kokkuleppe sõlmimise kohta liiga vara ning Kõlvarti solvumine ajendas linnapead läbirääkimisi enda tingimustel jätkama. Allfilmi produtsent Ivo Felt nentis, et teate avaldamine kokkuleppele jõudmise kohta oli kommunikatsiooniviga.

“Kogu aeg kuulen, et meeskonnal on kõik paigas ja transpordiamet ütleb, et nii see päris pole,” vastas Tallinna linnavalitsuse nõunik Priit Simson. “Mina ei saa aru sellest jutust, et filmimeeskond tuleb vaid kokkulepete peale võttekohta kohale, mida me siis kõikidel hommikutel teinud oleme?” viitas Simson koosolekutele Tallinna linna ja filmimeeskonna vahel Tallinnas filmimise kohta.

Küsimusele, kas filmimeeskond esitas koos Laagna tee sulgemise palvega ka soovi Laagna tee sillad ning veel mõned tänavad Tallinnas sulgeda, Simson vastata ei osanud. “Ma ei oska öelda, mis vestluseid transpordiametis on peetud. Ma ei tea, millal midagi on puudutatud,” sõnas ta.

Simsoni valduses pole tema väitel ka dokumente või kirjavahetusi filmimeeskonna ja linna vahel, mis heidaks valgust asjaolule, millal filmimeeskond esitas palved tänavate ja sildade sulgemiseks. “Ma kuulen kogu aeg infot, et kõik oli ammu selge, aga need jutud kokkuleppest on ennatlikud,” ütles Simson.