Väidetav Tartu Ülikooli ahistaja: ma ei näe põhjust, et rääkida oma versioon juhtunust

Delfile on professori nimi teada, aga kuna uurimine käib ja kahtlustatavana üle kuulatud kedagi ei ole, siis ei avalda me väidetava ahistaja nime.

Palusime professoril telefonis rääkida oma versioon tema ja Madeleine'i vahel juhtunust, mille peale ta vastas napilt "ei". Kui küsisime, miks mitte, vastas ta, et ta ei näe selleks põhjust.

Küsimuse peale, kas te ahistasite Madeleine'i või mitte, professor naeris ja pani toru ära.

Kaheksa minutit hiljem helistas vandeadvokaat Robert Sarv, kes palus küsimusi oma meilile, lisades, et kuulujutte ta ei kommenteeri.

Kui "Pealtnägija" palus mehelt kommentaari, kaebas viimane saate kohtusse.

Tartu ülikoolist magistrikraadi saanud ameeriklanna Madeleine süüdistab meest seksuaalses ahistamises, kuid mis täpselt juhtus, on seni avalikkusele teadmata.

On vaid teada, et väidetavalt oli mehel veel ohvreid peale Madeleine'i, kuid Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Kauri Sinkeviciuse sõnul on seni kannatajana üle kuulatud vaid üks naine. Kahtlustatavana kedagi üle kuulatud ei ole. Sinkeviciuse sõnul kontrollib prokuratuur esialgu, kas on toime pandud kuritegu või mitte.

Madeleine ja professor, kes on samuti välismaalane, tutvusid 2018. aasta alguses läbi spetsiifilise tutvumissaidi, kus saavad kokku just nooremad naised ja vanemad mehed. Madelaine'i sõnul tundis ta end ebamugavalt, kuna mees oli professor. Mees aga kinnitas, et soovis vaid, et keegi aitaks tal Tartus sisse elada ning kuulaks tema tööprobleeme. Vastutasuks pidi professor viima Madeleine õhtusöökidele.