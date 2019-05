Vähiliidu kampaanialogo solvab Ida-Virumaa elanikke

Vähiliidu esindaja Margot Kull ütles, et liidul ei olnud mingit soovi kedagi solvata või vähina kujutada ning nad on valmis logo ümber kujundama.



"On kahetsusväärne, kui keegi sai logo kujundusest valesti aru. Kampaania eesmärk on toetada vähi ennetamist ja varast diagnoosimist, mis saaks päästa tuhandeid elusid. Vähiliit vaatab kampaania logo uuesti üle ja viib vajadusel sisse vastavad muudatused," ütles Kull venekeelsele Delfile.

Eestis elab üle 40 000 vähihaige. Igal aastal diagnoositakse vähk üle 8000 inimesel, kellest umbes pooled selle raske haiguse kätte ka surevad. Viimase kümne aasta jooksul on diagnooside arv tõusnud viiendiku võrra.



Vähihaigus on ülemaailmne probleem, kuid viimaste aastakümnetega on selle ravi märgiliselt arenenud. Ekspertide hinnangul on võimalik umbes kolmandikul juhtudest varajase diagnoosi või ennetuse abil ravida või ära hoida.



Vähiliidu peamine ülesanne on töötada haiguse ennetamise nimel propageerides tervislikke elustiile, aga ka haiguse tuvastamine varajases staadiumis. Samuti on oluline vähihaigete elukvaliteedi tõstmine ja haigusega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.



Vähiliit asutati 1992. aastal ning on tänaseks saanud suurimaks vähihaigeid ühendavaks organisatsiooniks.