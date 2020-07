Vahi all surnud allilmajuht Oleg Lvov. Külaliseks poksi maailmameister, kahtlustuseks atentaat, rahaasjad luubi all. Isakese ees jäi seadus aga jõuetuks

Kodanikele, kelle kapitali päritolu kardab valgust, on investeeringutena alati vastupandamatud turud, toitlustusasutused ning baarid, kus on suur sularahakäive, mida ametivõimul on keeruline kontrollida.

1999. aasta lõpus esitas keskkriminaalpolitsei Oleg Lvovile, keda kahtlustati turujuht Vadim Polištšuki atentaadi korraldamises, süüdistuse ebaseadusliku relva omamises. Revolver Smith&Wesson leiti läbiotsimisel Lvovi Merivälja kodu akende alt.