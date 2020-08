Vahepeal õpetajana töötanud Ainar Ruussaar naaseb septembris Postimehesse

Ainar Ruussaar kinnitas Delfile, et alustab 1. septembrist Postimehes tööd. "Hakkan tegutsema ajakirjanikuna ja teen muu hulgas visuaalset veebiprojekti," rääkis ta.

Varasemalt viis Ruussaar Postimehes läbi intervjuusid avaliku elu tegelastega, nüüd teda nii palju kaamera ees ajakirjaniku väitel ei näe. "Tegelen teleprojektidega, aga kaamera ees mind ilmselt nii palju ei näe, olen pigem kaamera taga. Toimetan formaate, teen analüüse, püüan leida uusi väljundeid ja saatejuhte," rääkis Ruussaar. Ta lisas, et pole seadnud enesele eesmärki olla kaamera ees.

"Alati võib olla eriprojekte, aga igapäevast kaamera ees olemist ma ei näe, pigem annaks seda noorematele inimestele manageerida," sõnas ta.

Ruussaare karjäär õpetajana jäi seega aastaseks, kui ta juhtis Kohtla-Järve gümnaasiumis humanitaarainete õppetooli. "See oli ammune kokkulepe, et kui ma kooli eelmise aasta juunis sinna Hendrik Aguri kutsel läksin, siis esialgu leppisime mineku aastaks. Agur ütles, et tule kasvõi aastaks, ehitame selle kooli üles," kirjeldas ta. Ruusaar kiitis ülivõrdes aastast kogemust õpetajana. "On fantastiline olla õpetaja! Avastasin enda jaoks õpetaja elukutse, avastasin kooli, avastasin venekeelse emakeelega noored," rääkis ta. Kui keegi pakuks taas talle näiteks osakoormusega õpetajatööd, võtaks Ruussaar selle kindlasti vastu.

Tagasi Tallinnasse tuli Ruussaar eelkõige pere pärast. "Aus vastus on see, et kui sul on pere ja kooliealised lapsed Tallinnas, siis on päris raske elada elu Kohtla-Järvel," selgitas ta.