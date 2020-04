Vähenenud osavõtjatega Kevadtormile anti täna avapauk

Koroonakriisist tingituna on õppusel osalejaid vähem kui tavapäraselt - reservväelased on sunnitud eriolukorrameetmete tõttu viibima koduseinte vahel. Algselt planeeritud kümnest tuhandest osalejast on sel aastal oodatatud osa võtma umbkaudu 3200 inimest.

„Kahju on muidugi sellest, et reservväelased ei saa sel aastal õppusele tulla, aga see eest saame kindlasti maitse suhu ja loodetavasti läheb hästi,“ ütles tänavuse Kevadtormi kohta reamees Sven Allmere Kuperjanovi jalaväepataljoni A-kompaniist.

Vahetult enne õppuse aktiivsete tegevuste algust sai täna täiendust 2. jalaväebrigaadi tagalapataljon, kui Tapa linnaku riviplatsil toimunud tseremoonial anti nende alluvusse üle 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis välja õpetatud tagalaüksus. „Ma ütlen teile samu sõnu, mida kuulsid ka enne Saaremaale minekut teie parameedikutest kaasvõitlejad: näidake, mida olete õppinud, säilitage kainet mõistust ja rahu ning käituge professionaalselt, et 1. jalaväebrigaad ja tagalapataljon saaksid teie üle uhkust tunda,“ soovis tänasest 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni embleemi kandvatele ajateenijatele 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Lilleorg.

Kevadtormil saab ajateenijatest koosneva tagalapataljoni ülesandeks hinnatava üksuse logistiline toetus, näiteks varustamine, remont ja hooldus ning meditsiin ning ka nende reservteenistus jätkub 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni koosseisus.

Kahe-etapiline õppus

Plaani kohaselt harjutavad Kevadtormil osalevad üksused ja allüksused omavahelist koostööd lahinguülesannete täitmisel, õppus on jaotatud kahte peamisse etappi.

25.–30. aprilli vahele jääval perioodil toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.