Vähemalt ühe doosi on saanud üle 100 000 inimese

"Tänahommikuse seisuga on Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritud vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 101 452 inimest, neist 43 942 on kaitstud mõlema doosiga. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 145 394 korral," kõlab sotsiaalministeeriumi pressiteates üleüldine statistika. "Selle nädala jooksul on praeguseks tehtud 32 661 vaktsineerimist, mida on üle kolmandiku võrra enam kui möödunud nädalal (+8566)."

Tevise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et COVID-19 vastu vaktsineerimise tempo on tõusujoones olnud juba seitse nädalat ning näitab edaspidise kasvu suhtes potentsiaali.

„Märtsis suurenevad nii Eestisse jõudvad vaktsiinitarned kui perearstikeskuste saadavad vaktsiinikogused. Samuti liitub vaktsineerimise korraldusega üha uusi teenusepakkujaid, sealhulgas erameditsiiniasutusi, et pakkuda vaktsineerimise võimalust nii riskirühmadele kui eesliinitöötajatele,“ ütles Tanel Kiik ning innustab vaktsineerima, naasemaks riigina võimalikult kiiresti tavapärase elukorralduse juurde.

Vaktsineerimismäär kõrgem EL-i keskmisest

Sel nädalavahetusel teevad vaktsineerimisi nii mitmed perearstikeskused ja haiglad kui ka eratervishoiuasutused. Eelolevatel nädalatel jätkub peamiselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste poolt eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine.

COVID-19 vaktsineerimisega hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis praeguseks 7,63% (Euroopa Liidus keskmiselt umbkaudu 6%). Üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis keskmiselt 27,1%. Maakondade lõikes on üle 80-aastaste hõlmatus kõige kõrgem Hiiumaal 43,3%, Saaremaal 36,3%, Läänemaal 36,1%, Pärnumaal 35,3% ja Raplamaal 35%.

Aidakem vanemat põlvkonda digimuredega

Lisaks helistamisele saadetakse inimestele teavitusi vaktsineerimisele kutsumise kohta ka riigiportaali eesti.ee kaudu. Seetõttu peaksid kõik inimesed kontrollima, et riigiportaali kaudu laekuvad kirjad oleks suunatud kasutusel olevale e-posti aadressile ja vajadusel oma kontaktandmeid uuendama. Muul juhul ei jõua vajalikud teavitused inimestele kohale. Riigiportaali e-posti aadressi suunamist saab kontrollida riigiportaali teenuses „Teavituste seadustamine“.