Vähekindlustatud perede lapsed said tasuta koolitarvetega ranitsa

Koolikotikampaaniaga „Ranits” abistatakse vähekindlustatud perekondade kooliminevaid lapsi. Sel aastal saavad tasuta uue, koolitarvetega komplekteeritud ranitsa 353 koolilast. Kampaania korraldamise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts.

„See projekt on parim näide sellest, kuidas linnavõimud, ühiskondlikud organisatsioonid ja erasektor teevad koostööd, et toetada keerulisse majanduslikku olukorda sattunud peresid,“ märkis abilinnapea Betina Beškina. „Südamlik tänu kõigile, kes selle projekti elluviimisest aktiivselt osa võtsid. Lastetele aga tahaks soovida edu mitte ainult koolitöös vaid ka oskust mitte alla anda raskes olukorras – las nende elus alati leidub koht imede jaoks.“

Koolikotikampaania toimib Tallinnas juba 1994. aastast ning toona kandis see nime „Rõõmsat esimest koolipäeva igale lapsele“. Tallinna linnavalitsus ja linnavolikogu toetavad koolikotikampaaniat 2001. aastast, tänavu eraldati selleks 9891 eurot.

Abi vajavate perede nimekirjad koostasid Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad ning kutsed kampaania „Ranits 2019“ lõppüritusele said lapsed nende nimekirjade alusel.

Heatahtlikud toetajad annetasid raha Eesti RIMI Food AS Tallinna kaupluste korjanduskarpidesse. Koolikotte aitasid komplekteerida Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlikud.

AS Forum Cinemas juhtkond on lubanud kampaania korraldamiseks oma ruume, tehnikat ja tööjõudu tasuta kasutada ning kutsutuile tasuta koguperefilmi näidanud 1998. aastast.

Koolikotikampaaniat „Ranits 2019” toetasid ka SEB Pank Tornimäe kontor, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur korrakaitsebüroo Liiklusjärelvalvekeskus liiklustalitus, Maanteeamet, AS Svensky Kaubandus ja Marmiton AS.