Vägivallaennetuse auhinna sai sel aastal kaheksa inimest

Rita Kaasik töötab Jõgeva maakonnas ohvriabi töötajana, kes on alati valmis abivajajat nõu ja jõuga aitama. Rita Kaasik harib pidevalt noori, näiteks käib lastelaagrites rääkimas vägivallast, et anda noortele edasi teave ja oskused, kuidas selliseid olukordi ära tunda, neis toime tulla ning abi leida. Noored, keda Rita Kaasik on aidanud, saavad parema tuleviku nagu ka teised abivajajad Jõgevamaal.

Sirle Blumbergil on ligi kakskümmend aastat panustanud vägivallaennetuse teemasse kodanikuühenduse MTÜ Living For Tomorrow kaudu ja teda iseloomustab uudsete töösuundade juurutamine. Viimased paar aastat on ta ametis sotsiaalkindlustusametis, kus ta alustas koroonaviiruse aegadel uue taskuhäälingu sarjaga. Sirle Blumberg on seisnud aastaid inimkaubanduse nõustamise ja abistamise telefoniliini 6607 320 toimimise taga, pakkudes abi tuhandetele inimestele. Ta suhtleb igapäevaselt klientidega, nii silmast silma kui telefoni teel ja püüab parimaid lahendusi nii Eestis hätta sattunud välismaalastele kui meie kodanikele kodu- kui välismaal.

Kristiina Luht on pikaaegne avaliku sektori poliitika ja praktika kujundaja vägivallaennetuse teemadel. Tema panuseks on Eestis inimkaubanduse teema esmakordne tõstatamine ja sotsiaalvaldkonnas eestvedamine tänaseni. Tänu tema tööle on meil aina parem ohvriabi korraldus ning seisame riigina naistevastase vägivalla pidurdamise eest. Kristiina Luht on särav koolitaja, arvamuse avaldaja ja tegus muutuste juht.

Vägivallaennetuse auhinda annab välja justiitsministeerium koostöös vabariigi presidendi kantseleiga.