Vaesemate omavalitsuste hulka kuuluv Maardu linn tõstis meeri palka

Maardu linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko peab palgatõusu 2850 euro pealt 3140 eurole absurdseks. Kuigi Maardus on Muuga sadam ning linn asub Harjumaal, mis on statistiliselt rikkaim maakond Eestis, kuulub Maardu viie Eesti vaeseima omavalitsuse hulka. “See olukord on ebanormaalne ja pole tingitud vaid ebakompetentsest linnajuhtimisest, vaid ka kuritegevusele kalduvast olukorrast linna juhtkonnas,” põrutas Degtjarenko.

Tema hinnangul lokkab Maardus onupojapoliitika. Riigikantselei uuris 2015-2016 aastatel erinevates kohalikes omavalitsustes toimunud tehinguid ja leidis, et ka Maardus on korruptsiooniga probleeme. Näiteks märkis audit, et linna bussipeatuste korrashoiuteenust pakkus Maardus ettevõte, mille omanik ja juhatuse liige oli perekondlikult seotud töötajaga, kes oli tegi osaühingus Maardu Linnavarahooldus järelevalvet lepingu täitmise üle.

Arvestades, kui lähedalt tundsid inimesed üksteist, pidi järelevalvet teinud töötajale olema teada, kes on korrashoiuteenust pakkuva ettevõtte taga. Audiitor oleks auditi andmetel pidanud huvide konflikti teadvustama ja tegevustest selle ettevõttega seoses hoiduma. Lisaks sai aktsiaselts Maardu Vesi juhatuse liige kasutada ametiautot erasõitudeks, aga auto pealt tasuti iga kuu erisoodustusmakse.

Degtjarenko väitel pole kohalikud olukorraga rahul. “Opositsiooni ei rahulda linnavalitsuse selgitus, et palka tuli tõsta, sest kõik teevad seda. Maardu-sugune linn peab kaks korda mõtlema, kuhu oma raha suunab,” sõnas ta.