Vadim Belobrovtsev: Reformierakond koondab inimesi, kellele Toompea koalitsioon ei sobi

Belobrovtsev kinnitas Delfile, et Keskerakond teeb igapäevaselt tööd nii Tallinnas kui ka kogu riigis kõigi Eesti inimeste heaolu tõstmiseks. "Kuna mõningate valitsusliikmete retoorika võib avalikkuses tõepoolest varjutada koalitsiooni igapäevast tööd, on Reformierakonna kui sisuliselt ainsa opositsioonijõu reiting ka kasvanud," tõdes ta. See näitab Belobrovtsevi arvates mitte Reformierakonna efektiivsust, vaid pelgalt fakti, et selle erakonna taha on koondunud inimesed, kellele Toompeal istuv koalitsioon ei sobi. "See aga võib olla ajutine tendents."

Belobrovtsev tõi esile, et erinevad küsitlused näitavad ka erinevaid tulemusi. "Alles augusti alguses kommenteerisin ma meedias Kantar Emori uuringut, mille järgi oli Keskerakonna toetus Tallinnas hüppeliselt kasvanud. Ja ärme unusta, et Eesti inimeste seas on eelistatuim peaminister jätkuvalt Jüri Ratas. Seega pole mõtet üht või teist uuringut ainutõeks pidada," sõnas Belobrovtsev. Kokkuvõttes näitavad erinevad uuringud tema sõnul seda, et Keskerakonna üldine reiting on stabiliseerunud ning kohati ka tõusuteel – kaasa arvatud Tallinnas. "On vaja jätkata tööd inimeste heaolu suunas ja valijad kindlasti oskavad seda hiljem valimiskastide juures kõrgelt hinnata," sõnas Belobrovtsev.

Üks huvitav nüanss peitub Belobrovtsevi sõnutsi ka Norstati küsitletud inimeste profiilis, sest arvesse on võetud ainult Eesti Vabariigi kodanikud, mis tähendab seda, et kümned tuhanded mittekodanikud või Eestis elavad välisriikide kodanikud küsitluses ei osalenud. "Nende kindel esimene poliitiline eelistus on läbi aegade olnud just Keskerakond. Teatavasti võtavad nemad kohalikest valimistest osa küll, seega jätta nad uuringust kõrvale ja samal ajal teha tõsiseltvõetavaid järeldusi tulevaste kohalike valimistulemuste osas on lihtsalt vale," toonitas Belobrovtsev.