Vabatahtlikud korjasid maast üle 1600 kasutatud süstla

Uuringud näitavad, et kahjude vähendamise keskused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning et keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes keskusi ei kasuta. Kokku on Eestis eri piirkondades praegu 33 kahjude vähendamise teenuse osutamise kohta, millest 14 on statsionaarsed keskused ja 19 väljatööl põhinevad.

Tallinna keskused asuvad aadressidel Lastekodu 6, Sitsi 28 ja Magasini 32, Maardu keskus asub aadressil Kallasmaa 12. Narvas aadressil Partisani 6. Lisaks sõidavad mööda Eestit ringi kaks nõustamisbussi.