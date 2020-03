Vabatahtlike võrgustik pakub abi isolatsiooni jäänud tallinlastele

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul viib platvorm „Kogukond aitab“ (ehk Covid –Help) omavahel kokku koroonaviiruse tõttu abi vajajad ja vabatahtlikud. „Juhul, kui mõni abivajaja pöördub näiteks meie linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole abipalvega, kuid meil ei ole võimalik oma sotsiaaltöötajat kohe saata, siis saame appi paluda vabatahtlikud,“ selgitas Beškina. „Kindlasti küsitakse eelnevalt abipalujalt, kas talle sobib, et vabatahtlik toob talle koju poekoti vms. Ainuüksi abiküsija nõusolekul saame vabatahtlikku appi paluda.“

Hetkel on platvormi kaudu registreerunud üle 2000 vabatahtlikku, kes aitavad hea meelega näiteks poe- ja apteegikaupade toomisel, kuid abi võib küsida ka paljudes teistes valdkondades, näiteks telefonivestluseks üksinduse leevendamiseks.

Kogukond Aitab lehekülge ja kõnekeskust haldavad vabatahtlikud. Tegemist ei ole vabatahtlikke koondava ja koolitava organisatsiooniga, vaid vabatahtlike ja abivajajate kokku viimise platvormiga. Lehel end kirja pannud vabatahtlike kokkuviimine abivajajatega toimub ainult selle platvormi kaudu. Kogukond Aitab meeskond annab endast parima, et edastada abivajajatele ja nende vabatahtlikele abistajatele parimat infot viiruse leviku ennetamiseks, ent iga osaleja enda vastutus on tagada, et ta ei seaks end ega teisi ohtu.

Vabatahtlikku saab appi paluda, kui abivajaja probleemid on otseselt põhjustatud koroonaviiruse puhangu ja eriolukorra tõttu ning kui probleemi lahendamine ei vaja vabatahtlikult erioskuseid või väljaõpet.