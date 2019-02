Vabariigi aastapäeva ühiskallistuses osales üle 250 000 inimese

Uuringu järgi on ligi veerand (24%) elanikest osalenud mõnel EV100-ga seotud üritusel, 48% on jälginud sündmusi põhiliselt meedia vahendusel. „Koguni 20% küsitletutest on osalenud enda sõnul sünnipäevapidustuste ettevalmistamisel. See on väga hea näitaja, kuna algusest peale ongi olnud eesmärk kaasata võimalikult palju inimesi juubelipidustuste korraldamisse,“ lisas Mäe.

Uuringu andmetel on EV100 sündmusi ühendavat logo näinud 98% küsitletutest, kellest omakorda 95% teadsid, et tegemist on EV100 logoga. „Uuringu järgi on kogu juubeliperioodi jooksul kasutatav ja juubelisündmusi tähistav EV100 katusbränd Eesti inimeste seas üldtuntud,“ ütles Mäe.

Eesti Vabariik 100 programmis on kokku üle 3100 sündmuse ja 1400 kingituse. Seni toimunud sündmustest ja algatustest on uuringu järgi kõige tuntumad 15. septembril toimunud maailmakoristus, EV100 filmiprogramm, Eesti 100 tamme, soomusrongi Wabadus teekond, juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!“ 16 linnas üle Eesti, algatus „Igal lapsel oma pill“ ja EV100 juubelimatkad.

Küsitluse viis EV100 korraldustoimkonna tellimusel läbi uuringufirma Kantar Emor.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise periood kestab kuni 2020. aasta 2. veebruarini, kui möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. 2019. aastal keskenduvad sündmused Eesti Vabadussõja 100. aastapäevale. Lähem info juubelisündmuste kohta www.EV100.ee.