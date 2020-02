Vabariigi aastapäeva teleülekandest saavad esmakordselt osa puudega inimesed

"Möödunud aasta ligipääsetavuse edulooks sai XXVII üldlaulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, mis jõudis ajaloos esimest korda ka puuetega inimesteni. Nüüd teeme sama 24. veebruari teleülekandega, et seda saaksid oma kodudes nautida ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Tegemist on ühekordse projektiga, kuid soovime, et säärased lahendused saaksid lahutamatuks osaks igast suursündmusest, mis kogu Eestile mõeldud," ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige ja Eesti Pimedate Liidu juht Jakob Rosin.

24. veebruari kontsertetendust Ugala teatris saab ETV-st jälgida kirjeldustõlkega. Kirjeldustõlk on etenduse proove ning stsenaariumit jälgides ette valmistanud laval toimuvat kirjeldava teksti, mida etendusega sünkroonis tele-eetris ette kantakse. Kirjeldustõlke autorid Krista Fatkin ja Kai Kuusk on pikaaegse filmide ja teatrilavastuste kirjeldamise kogemusega. Samuti oli Krista tegev suvise tantsupeo kirjeldustõlke meeskonnas.

Lisaks on ETV2 kanalilt võimalik jälgida presidendi kõnet nii subtiitritega kui ka eesti viipekeelde tõlgituna.

"Eesti elu tähtsad sündmused peaksid andma kaasaelamise ja nautimise rõõmu kõigile. On suurepärane, et tänavu vabariigi aastapäeval astume taas sammu õiges suunas," ütles õiguskantsleri puuetega inimeste õiguste valdkonna juht Juta Saarevet.