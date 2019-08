Vabaerakonna esimees valitsuse sajast päevast: eks igaüks teeb sääl seda, mida kõige paremini oskab

Tänaseks on Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna loodud koalitsioon ametis olnud sada päeva. Vabaerakonna esimees Lill ütles, et hindaks neid tööpäevi hindega rahuldav, kuid lisas koheselt, et võttis arvesse ainult valitsuse nähtavad otsused, mitte avalikus ruumis kõlanud selgitusi-kommentaare. "Kui valitsuse liikmete kommentaarid ja selgitused lisada… siis ei jääks mitte midagi alles," sõnas ta.

Valitsus sai tema sõnul moodustatud üsna huvitavaid skeeme kasutades, kuid lisas, et selles ei ole midagi erakordselt, et valimiste võitja ei saa valitsust moodustada. "Seda on varem juhtunud ja juhtub ka edaspidi."

"Esimesed sada päeva on meelde jäänud paukumiste-vabandamiste koalitsioonina. Eks igaüks teeb sääl seda, mida kõige paremini oskab," lausus ta.

Lille sõnul on praegune valitsus suutnud aktsiiside näol sekkuda aktiivselt Läti igapäevapoliitikasse. "See on ka ehk kõige rohkem majandust mõjutanud otsus (alkoholiaktsiiside langetamine - toim.). Samas on märke, et otsus mõjutab ka turismi, mis omakorda annab ehk positiivselt tunda ka Tallinna majutusasutuste käibes," mõtiskles Lill. Samas ei ole tema sõnul midagi kuulda olnud kütuseaktsiisi langetamisest, ehkki see mõjutab Eesti majandust oluliselt rohkem kui alkoholiaktsiis. "Siit ka üleskutse valitsusele: kütuseaktsiis alla!"



Lill sõnas ka, et valitsusel on äärmiselt vajalik leida lisaraha kõrghariduse ja teaduse jaoks. "Raha tõesti ei kasva puu otsas, seda saadakse ainult ja ainult ettevõtlusest. Ning ettevõtted saavad tootearendust teostada ja lisandväärtust anda tänu tarkadele töötajatele ja innovatsioonile," rääkis ta.

Lill tunnustab valitsust riigiasutuste liitmise tegevusse võtmise eest.

"Loodan, et koalitsioon kestab kaua," lisas ta.