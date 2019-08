Vabaerakond: TTÜ petujuhtum näitab kõrgharidusmaastikul valitsevat alarahastamist

Vabaerakonna aseesimees, Tartu Ülikooli dotsent ja orientalistikakeskuse juhataja Märt Läänemets leiab, et probleemi peapõhjus on aastaid kestnud teaduse ja kõrghariduse krooniline alarahastus: „Kuna instituutidel ei jätku aastast aastasse palgaraha oma akadeemilistele töötajatele, on kujunenud üldkehtivaks praktikaks, et õppejõudude palgapuudujääk kaetakse teadusprojektide rahastusest. Teadusgrante võetaksegi õpperahastuse puudujäägi loomuliku augutäitena.“

Vabaerakonna juhatus on seisukohal, et vastutus sellise olukorra eest

teaduses ja kõrghariduses lasub mitme järjestikuse valitsuse vildakatel rahastusotsustel, mis on jätnud kõrghariduse kujundlikult

öeldesvaeslapse ja kerjaja olukorda. „Valdkonna rahastamise põhialused

vajavad muutmist,“ ütleb Läänemets, ning lisab „Praegune keeruline

tegevustoetuste süsteem ja projektipõhise teadusrahastuse kord soosib

üleüldise rahapuuduse tingimustes korruptiivsete ja käsi-peseb-kätt

skeemide loomist. Raha on ju vaja ja seega – eesmärk pühitseb abinõu.“

Vabaerakonna juhatuse arvates ei piisa olukorra parandamiseks taas mingi järjekordse komisjoni kokkukutsumisest, mis hakkaks uurima, mille peale iga projekti puhul eraldi tegelikult raha kulutatakse, kuigi ka seda on ilmselt vaja. Korruptsioonist ja petuskeemidest saame lahti siis, kui on ära kaotatud põhjused ja tingimused nende tekkeks. Eesti riik vajab oma erialale pühendunud maailmatasemel teadlasi ja õppejõude, mitte skeemitajaid ja kriminaalkurjategijaid. Selleks peab aga riik praegusest palju rohkem panustama.