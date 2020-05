Vabaerakond ja Elurikkuse erakond tahavad valimisteks ühineda, rohelised seda perspektiivikaks ei pea

Elurikkuse erakonna (ERE) ja Vabaerakonna juhatused on oma erakondade liikmetele teinud ettepaneku uue nime all ühineda, et järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel ja ka tulevastel riigikogu valimistel edukamad olla.

"Kui vaatame eelmisi riigikogu valimisi, siis oli väikeste erakondade vahel suur konkurents ja kokkuvõttes ei jõudnud keegi parlamenti. Ajend läbirääkimisteks oli seega eos olemas ja nüüd leidsime arutluste tulemusena ERE-ga suure ühisosa, et koos edasi minna, kui erakondade liikmed selle heaks kiidavad," ütles Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom.

Ka ERE läbirääkimiste juht Rainer Kuuba ütles, et Vabaerakonnaga jõudsid nad kiirelt ühisele arusaamale, et eesmärgid ja seisukohad on sarnased ning otsus koos edasi minna tuli kergelt. Kuuba märkis, et aruteludesse olid kaasatud ka rohelised, kellega leiti samuti ühisosa, kuid kes teiste erakondadega liituda ei tahtnud. "Nende jaoks on juriidilise keha säilitamine olulisem, kui sarnase maailmavaatega inimeste ühendamine ja sinnapaika see jäigi," sõnas Kuuba.

Roheliste juht Züleyxa Izmailova ütles, et kuigi erakonnal on kindel maailmavaade, mistõttu nad üldse kellegagi ühinema ei kipu, siis sai otsustavaks ka see, et ta ei näe ERE ja Vabaerakonna plaanil suurt tulevikku. "Mulle tundub, et sellest ei saa midagi väga suure energiaga sündida, kui samad inimesed teevad uue erakonna. See, et vorm muutub, ei tähenda, et sisu muutub ja see on ju palju olulisem," sõnas ta.

Izmailova arvas, et erakonnad tahtsid kiiresti seljad kokku panna ka seepärast, et mõlema erakonna liikmete arv on 500 piiril. "Kui inimeste arv kukub veelgi, siis ähvardab neid sundlikvideerimine," ütles roheliste esinaine.

Nii Kollom kui ka Kuuba lükkasid selle väite tagasi. "See on Eestimaa Roheliste demagoogia, liikmete arvu suurendamine ei ole kindlasti meil eesmärk omaette. Ühinemisplaani taga on ikkagi soov teha sisulist koostööd, mitte olla konkurendid. Rohelised on aga otsustanud konkurentidena jätkata," ütles Kollom.

Kuuba sõnul pole ERE kunagi sellest saladust teinud, et 500 liikme kokkusaamine oli nende jaoks vajalik vaid selleks, et parlamenti kandideerida. "Keegi meist ei unista, et parteilane olla. Olen korduvalt teinud ettepaneku laiali minna, aga väga paljud liikmed ei ole sellega nõus, sest meie ideedele on vaja ühiskonnas laiemat kandepinda. Kuigi meie liikmed on ka muidu ühiskonnas aktiivsed, siis selleks, et suuremat tähelepanu saada, on vaja ikkagi erakonda," ütles ta.