Vabaduse väljakul toimub suur aastalõpupidu

Kesklinna vanem Vladimir Sveti sõnul tähendab aastalõpupidu Vabaduse väljakul traditsiooniliselt suurejoonelist kontserti. „Seekord pakuvad sellise elamuse Liis Lemsalu ja Tanel Padar oma bändidega. Meeleoluka kontserdi järel pöördub mõned minutid enne südaööd uusaastatervitusega rahva poole president Kersti Kaljulaid. Meil on väga hea meel, et presidendi aastalõpukõne otse rahva ees ja sellele järgnev hümni ühislaulmine on muutumas traditsiooniks,“ ütles Svet.

Riigihümni ühislaulmiseks tuleb lavale Jakob Westholmi Gümnaasiumi segakoor Kevade. Südaööl algava ilutulestiku korraldab Pyrocom OÜ.

„Aastavahetuspeo korraldajatena tajume suurt vastutust turvalisuse eest Vabaduse väljakul. Nagu varasematel aastatel, nii on ka tänavu piirkond tõkestatud sõidukitele, korda aitavad tagada politsei ja turvatöötajad. Peoalale ei pääse oma joogipudelite ja pürotehnikaga,“ lisas Svet.

Autoliiklus Vabaduse väljaku lähimatel tänavatel on 31. detsembril kõigis suundades suletud kella 22-st kuni 01.30-ni. Komandandi tee on suletud kell 18–01.30. Ühistranspordile (v.a taksod) tagatakse läbipääs kuni kella 23-ni. Peole ongi soovitav saabuda ühistranspordiga, mis aastavahetuse ööl liigub erigraafiku järgi kauem kui tavaliselt. Kuni kella 3-ni öösel sõidavad trammid nr 1 ja 4, trollid 1 ja 3 ning bussid 1A, 8, 18, 40, 42, 60, 63, 67 ja 68. Täpsemat teavet väljumiste kohta saab vaadata Tallinna transpordilehelt.