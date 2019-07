Vabaduse väljakul nugadega vehkinud meest mälestati fotoga, mis süüdistab teda tulistanud politseinikke

2017. aasta oktoobrikuu viimasel päeval ründas Jaanus Käärmann Vabaduse väljakul kahe noaga politseinikke, kes tegid teenistusrelvast hoiatuslaske ja seejärel tulistasid meest. Käärmann suri samal päeval haiglas.

Tänaseks on mõnda aega Vabaduse väljaku kõnnitee ääres seisnud lilled ja pilt Jaanus Käärmannist, kuhu on peale kirjutatud "killed by policmen" (tapetud politseinike poolt). Siiski koristati foto ja lilled pärast uudise avalikustamist ära. Munitsipaalpolitsei seda eemaldama ei läinud, fotograafi hinnangul oli tegemist linnakoristust pakkuva ettevõttega.

Munitsipaalpolitsei, PPA ning Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ei oska olukorda kommenteerida. Svet soovitas pöörduda munitsipaalpolitsei poole, kes suunas küsimuse edasi politseinikele.

Politsei- ja piirivalveametist kinnitati, et tegemist ei ole avaliku korra rikkumisega, kuid tekib küsimus, kas on eetiline ja sobiv paigutada rahvarohkesse kohta politseinikele negatiivselt viitava tekstiga pilt. Siiski pole mälestusfotode asetamine avalikku ruumi illegaalne.

"Kindlasti ei ole selline asi kohane," sõnas Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet.

Ööpäev enne intsidenti 2017. aastal Vabaduse väljakul postitas Käärmann sotsiaalmeediasse paranoilisi ja vandenõule viitavaid postitusi.