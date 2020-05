Vaba liikumine Balti riikides taastatakse 15. mail

Karins teatas, et koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamisest tingituna on ta kõnelenud Eesti peaministri Jüri Ratase ja Leedu ametikaaslase Saulius Skvernelisega ning saanud kokkuleppele, et piirid Eesti, Läti ja Leedu vahel saavad avatuks 15. maist alates.

Väljaspoolt Baltikumi saabujatele kehtima reegel: ületades piiri on reisijal kohustus olla 14 päeva isolatsioonis. Kolme riigi vaheliste piiride avamise eelduseks on omakorda kolme riigi vahelise välispiiri osas sarnaste meetmete kasutamine.

Ratas kinnitas samuti kokkulepitut ning lisas, et detaile piiride avamise osas täpsustab lähipäevil välisministritest koosnev töörühm.

Eile kirjutas Delfi, et läbirääkimised kolme Balti riigi vahel, et avada riikidevahelised piirid, olid käimas. "Läti pole kriisi ajal Euroopa Liidu sisepiire sulgenud, aga Läti toetab piiride järkjärgulist avamist," kommenteeris Läti välisministeeriumi esindaja Drēziņš Läti seisukohta piiriläbirääkimistel.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Läti ja Leeduga arutades on kokku lepitud, et proovitakse ühiselt otsuseid langetades piirangutest väljuda. Tema sõnul on kolm riiki viiruse leviku seisukohalt samas olukorras, Lätis ja Leedus on rahvaarvu arvestades isegi vähem haigusjuhte.

https://twitter.com/krisjaniskarins/status/1257950438692962305

