Vaba Lava uueks juhiks saab Märt Meos

Meos on üks Vaba Lava eestvedajaid juba alates organisatsiooni loomisest aastal 2010 ning täitis juhatuse liikme kohustusi ka käesoleva aasta maikuuni. "Meos on produtseerinud üle 50 lavastuse ning omab positiivset koostöökogemust pea kõigi Eesti väiketeatrite ning väga paljude vabakutseliste näitlejatega. Nõukogu tänab Märt Meost vastutuse võtmise eest," teatas sihtasutus pressiteate vahendusel.

SA Vaba Lava nõukogu sai ligi viis kuud ametis olnud seniselt tegevjuhilt Steven-Hristo Evestuselt lahkumisavalduse ning rahuldas selle. “Nõukogu mõistab, et teatrikeskuse tööd tänavu esimese kaheksa kuu jooksul varjutanud alarahastusest tulenevad probleemid ei teinud uue meeskonna komplekteerimist, hooajaplaanide elushoidmist ja Vaba Lava olemusse ning teatrivaldkonda sisseelamist lihtsaks ning tänab Steven-Hristot tehtud töö ja ausa otsuse eest," märkis Vaba Lava nõukogu esimees Asko Talu.

Vaba Lava töö jätkub ning järgmine etendus "Lõhe" leiab aset juba homme Tartus Eesti Rahva Muuseumis. 2018. aastal oli Vaba Lava Tallinna ja Narva teatrikeskuste külastajate arv kokku 70 341, võrreldes 2017. aastaga kasvas see ligikaudu 2200 külastuse võrra.

Evestus kritiseeris aga praegust olukorda. "Olen seisukohal, et iga uus juht peab olema informeeritud õigel ajal ja detailselt platvormi probleemidest, nii majanduslikest kui personalialastest, nende tekkepõhjustest ja veel enam esmapilgul varjatud juhtimismudelitest," märkis ta Facebookis avaldatud postituses. "See ei saa toimuda järk-järgulise avastamisretke tulemusena ning suunduda prognoosimatusse tupikusse. See mäng tõi kaasa hulga panustatud ja samas raisatud aega ning ei vääri enese ega uute kolleegide asendamatut aega."