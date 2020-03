VAATA UUESTI | Ülle Madise intervjuus Vilja Kiislerile: inimõiguste konventsiooni peatamine ei luba grammigi rohkem piiranguid

"See on ülemaailmne laine, kus nõutakse ebaratsionaalseid piiranguid, sest on hirm ja pole pikka aega olnud vaja selliseid teemasid lahendada. Inimesed peavad ikka küsima, kas nad tahavad totalitaarsesse riiki," ütles Madise. Ta tõi näiteks töötajate sulgemise hooldekodudesse. "Pange nende inimeste olukorda, kes ei saa koju enda pere, laste juurde," tuletas õiguskantsler meelde. "Ebainimlikud lahendused pole õiged."

Madise alustas inimõiguste konventsiooni 15. artikli aktiveerudes dokumentidega tutvumisega. "Inimestel ei muutu mitte miski. Kõik need õigused, mida tahetakse piirata, on kaitstud põhiõigusega," kinnitas Madise. "Rakendada ei tohi ühtegi piirangut, mida ei ole loogiliselt tarvis. Kõikide nakatunute ja nende pereliikmete igaks juhuks võrdsustamine kurjategijatega on põhiseadusevastane.

Eriolukord annab riigile hulga õigusi, mida muidu valitsusel pole. Ülle Madise ütles, et vara võtmine riigi kasutusse ajutiselt võiks jutuks tulla, kuna näiteks on vaja testimistelk panna eramaale.

"Mul on kahju, et oleme napilt 30 aastat vabad olnud ja kõik tahavad juba Suure Silma alla tagasi minna," lisas Madise, kirjeldades koroonaviiruse tõttu rakendatud positsioneerimist mõnes riigis, mis sarnaneb kurjategijate omadega. Näiteks elektroonilised käevõrud, mida saab kaugusest jälgida.

Madise lisas, et ülemääraste piirangute tõttu tekib inimestel lõpuks protest. "Piirangud meeldivad siis, kui need kehtivad teistele," selgitas Madise.