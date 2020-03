VAATA UUESTI | Ülle Madise intervjuus Vilja Kiislerile: Eesti inimeste õigusi ei tohi ikka grammigi rohkem piirata

www.DELFI.ee RUS 10

Teade, et Eesti on vaikselt aktiveerinud inimõiguste konventsiooni 15. artikli, mis võimaldab piirata mitmesugused vabadusi, põhjustas tormi avalikus inforuumis. Missugune mõju on sellel otsusel meie elule praegu ja tulevikus, sellest räägib täna kell 12 algavas otsesaates õiguskantsler Ülle Madise.