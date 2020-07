VAATA UUESTI | Mis hoiab Raivo Varet poliitikasse naasmast ja presidendiks kandideerimast? Ta ei suuda... mida?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Ettevõtjal ja majanduseksperdile Raivo Varele on vähemalt üks kord tehtud ettepanek presidendiks kandideerida. Võiks see näiteks tuleval aastal uuesti juhtuda? Ja miks ikkagi mitte kaasa lüüa erakonnapoliitikas, kogemused ja teadmised on ju varnast võtta? Vastus on lihtne. Ta ei suuda... Vaata saatelõigust järele, mida.