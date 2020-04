VAATA UUESTI: Helir-Valdor Seeder räägib, kuidas ta hea sõbra Meelis Atoneni käest kulda ostis

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri hinnangul on kõige kindlam tagatis pensionipõlveks, teadagi, lapsed. Ent tuleb välja, Seedril on hinge taga siiski enam, kui on seni avalikult teada olnud.