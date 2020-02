VAATA | Soome võtab suvel kasutusele 50 uut liiklusmärki

Juuni alguses jõustub Soomes uus maanteeseadus ja kasutusele võetakse umbes 50 uut liiklusmärki. Vanad hävitatakse.

Uued liiklusmärgid Foto: Väylävirasto/kuvatõmmis, Ilta-Sanomat

Lisaks tehakse vanadele märkidele muudatusi - näiteks ajakohastatakse paljud märgid sooneutraalseks. Jalgrattateedele ja ülekäiguradadele viitavatel märkidel ei kujutata enam selgelt ühte sugu, vaid tegelased on neutraalse väljanägemisega.

Vanade ja uute liiklusmärkide võrdlus Foto: Väylävirasto/kuvatõmmis, Ilta-Sanomat

Paljud muudatused on Soome liikluskorralduse eksperdi Jukka Hopeavuori sõnul nii väikesed, et liiklejad ei pruugi neid isegi tähele panna, kuid eesmärk on, et need oleksid selgemad ja paremini arusaadavad. Näiteks jäetakse jalgratta eest hoiatavalt sildilt ära inimene, muudetakse nooleotsi ja teisi sümboleid.

Uue liiklusseadusega muutub ka pidevjoonte värv. Kui seni on need olnud Soomes kollased, siis edaspidi valged. "Värvimuutuse põhjus on see, et Soome on viimane Euroopa Liidu riik, kus kasutatakse kollaseid pidevjooni," ütles Hopeavuori.