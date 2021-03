Vaata, millistest riikidest saabudes ei pea jääma eneseisolatsiooni

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Järgmisel nädalal rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Tšehhi ja Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Leedust ja Lätist saabudes ei kehti liikumisvabaduse piirang neile, kel puuduvad haigustunnused ja kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Läti või Leedu territooriumil. Seejuures on oluline, et Lätist või Leedust tulles on antud maksimaalselt 72 tundi enne Eestisse saabumist negatiivne koroonatest. Võimaluse pääseda liikumispiirangust annab ka viivitamatult Eestisse saabumise järel tehtud test, mille tulemus on negatiivne.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Kui inimese Eestisse tulemise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit, ei ole kohustust teha koroonatesti.

Saabumine väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtib kohustus teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonatest, mille tulemus on negatiivne. Testi ei pea tegema alla 12-aastastele lapsed.

Samuti peavad Ühendkuningriigist saabujad jääma 10-päevasesse eneseisolatsiooni. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

Eestisse on võimalik reisida Austraaliast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. 10-päevane eneseisolatsiooni kohustus kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Järgmisel nädalal ühestki neist riikidest saabudes eneseisolatsiooni kohustust ei ole.