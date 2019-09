Vaata, kuidas Henn Põlluaas salgab maha omaenda raamatu tsitaadi

Raamatus "Sotsid. Interrinde teine tulemine" seisab järgmine lõik: „Tegemist on äärmusliku ja loodust eirava ideoloogiaga. Lisan vaid niipalju, et valdavas enamikus Euroopa riikides: Saksamaal, Inglismaal, Portugalis, Itaalias, Hispaanias, Rootsis, Norras jne on seoses soovahetusega ette nähtud seda soovivate isikute steriliseerimine. Eestis selline nõue puudub, kuid ilmselt tasuks teistest maadest eeskuju võtta.”

Ajakirjaniku küsimuse peale, miks ta soovitab kaaluda võimalust soovahetust soovivaid inimesi steriliseerimisele suunata, vastas Põlluaas, et ta pole midagi sellist kirjutanud.

