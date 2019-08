Vaata järgi | Valitsuse pressikonverentsil võtsid sõna Jüri Ratas, Martin Helme, Urmas Reinsalu ja Jaak Aab

Huvitavamatest teemadest rääkis riigihalduse minister Jaak Aab, et riigireformi raames suuri koondamisi ei tule, ehkki riigipalgalisi väheneb aastas 500-1000. Võib-olla isegi rohkem sõltuvalt ametkondade liitmisest. See arv võib tema hinnangul aga ametite konsolideerumise tõttu kasvada.

Aab rääkis veel ka Tallinna ja Helsingi tunnelist, öeldes, et Eestis käib protsess teistmoodi kui Soomes ja seetõttu on arendajalt vaja rohkem informatsiooni planeeritava projekti osas. "Soomes käib protsess maakonna tasandil väga esialgse keskkonna mjude hinnanguga. Uusimaa maakond siis otsustab, kas tuleb ja millises kohas. Kui see ei vasta arendaja ootustele, tuleb teha uus hinnang," ütles Aab.

Meil on protsess teistsugune ja vajab seaduse järgi riigi eriplaneeringut. "Seetõttu peame meie palju rohkem hindama sedaa infot, mis arendajalt tuleb. Soomel ei ole seda vajadust, ta hindab seda järgi," rääkis Aab.

Välisministeeriumi vastutusalas teatas Urmas Reinsalu häid uudiseid maailmaränduritele. Nimelt on tema kinnitusel kavas plaan luua passitaotlemise võimalus välismaal viibides. Praegu tuleb passi taotlemiseks aga vajadusel teisest maailmaotsast Eestisse kohale lennata. Ja sama tuleb teha kättesaamiseks.

"Valitsus otsustas, et see olukord ei ole normaalne ja võtame sihiks, et üle maailma oleks võimalik taotleda passi elektrooniliselt. Inimestel kaoksid ära rahalised väljaminekud," ütles Reinsalu. Üldsiht on tema sõnul see rakendada hiljemalt 2022. aastaks.

Lisaks rääkis Reinsalu eestlasest Roxeni laeva kaptenist, kellele on Venemaa uurija andnud loa Eestisse saabuda tingimusel, et kindlatel kuupäevadel ilmub ta kindlasti ka kohtusse või uurija juurde.