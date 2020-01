VAATA JÄRGI | Mart Helme valitsuse pressikonverentsil sotsiaalministeeriumi sallivuskampaaniast: see on väärakatele osundamine

Tänasel pressikonverentsil osalesid peaministri ülesannetes Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ja riigihalduse minister Jaak Aab. Lisaks valitsuse istungil arutatud teemadele, ei pääsenud ministrid pressikonverentsil mööda Helmede kriitikast sotsiaalminister Tanel Kiige suunal. Nimelt mõistsid Helmed hukka sotsiaalministeeriumi kampaania "#samapaljuinimene", mis keskendub vähemusgruppidele ja kutsub inimesi üles sallivamad olema.

Pühapäevases EKRE raadiosaates “Räägime asjast” ütlesid Mart ja Martin Helme, et kampaania korraldati nende teadmata ning isa-poeg Helmed sellist kampaaniat ei poolda. „Niimoodi ei saa edasi minna, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. Kui seda teeb ministeerium, sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui seda tehakse ministri heakskiiduga, siis ühel hetkel me ei saa enam selle ministriga samas valitsuses olla. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks,” rääkis Martin Helme.

Täna pressikonverentsil ütles Mart Helme vastuseks küsimusele kampaania hukkamõistu kohta, et on sel teemal rääkinud nii peaministri kui ka Kiige endaga. "Nad on ilmutanud mõistmist, et valitsuses on kaks konservatiivset erakonda ja nende seisukohad on teistsugused, kui selles kampaanias on esitatud. Me oleme tungivalt palunud, et taoliste kampaaniatega tulevikus valitsuses pingeid ei tekitataks," ütles Helme.

Siseminister kinnitas, et asi pole Kiiges: "Me ei kanguta Tanel Kiike absoluutselt." Helme sõnul on küsimus teatud ideoloogiates, mis on neile selgelt ärritavad. "See, millest me praegu räägime on see, et koalitsioonipartnereid omavahel tülliajavaid prohmakaid rohkem ei tuleks," ütles ta.