VAATA JÄRELE Vilja Kiisler küsis, Varro Vooglaid vastas: SAPTK juht tahab luua põhiõiguste kaitsekeskust

Vooglaidu intervjueeris ajakirjanik Vilja Kiisler.

Delfi kirjutas mõni päev tagasi, et Objektiivi toimetuse kontaktidest on tegevtoimetaja Vooglaiu nimi kadunud. Toona ei nõustunud Vooglaid seda kommenteerima.

Täna nentis ta, et tema panus Objektiivi toimetuses väheneb, sest töö SAPTK-s hõlmab erinevaid tegevusi, mis talt samuti ressurssi nõuavad. Vooglaid mainis, et tal on plaanis luua Poola Ordo Iurise kaitsekeskuse eeskujul põhiõiguste kaitsekeskus ka Eestisse. Eesmärk on kaitsta kristlikke ja konservatiivseid vaateid, selgitas Vooglaid.

Mõni nädal tagasi algatas Vooglaid petitsioonikampaania, millega kogutakse allkirju Eesti LGBT Ühingule antava riikliku toetuse lõpetamiseks. Vooglaid ütles tänases otsesaates, et igaüks võib seista oma positsioonide ja ideoloogia eest, aga seesugust propagandat ei tohi riik rahastada. Ta viitas, et ka SAPTK ei saa riigilt raha.

Kiisler küsis Vooglaiult, kuidas ta toimiks, kui mõni tema lastest ütleks talle, et armastab samast soost inimest. "Katoliiklase ja kristlasena ütlen, et see on ebamoraalne," sõnas Vooglaid.