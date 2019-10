Kiik ütles, et koalitsioonipartnerid ei ole tema tagasiastumist taotlenud ja kinnitas samas, et kuni tema on minister, siis LGBT ühingult raha ära ei võeta. "Erinevate ühingute võrdne kohtlemine on miski, millesse ma sügavalt usun," ütles ta. "Parem saan õigete asjade eest sõimata, kui valede asjade eest kiita."

Ta lisas, et hasartmängumaksu nõukogu taotlusvoorud on läbipaistvad. "Neid hindab sõltumatu komisjon, kuhu ma isegi ei kuulu," sõnas ta ja lisas LGBT ühingu rahastamine toimib nii nagu kõikide teistegi ühingute, lähtudes objektiivsetest hindamiskriteeriumitest.