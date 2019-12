VAATA JÄRELE | Vilja Kiisler küsis, julgeolekuanalüütik Merle Maigre vastas: Balti ja Poola kaitseplaane uuendatakse kindlasti, küsimus on tempos

Türgi president Erdogan teatas, et Türgi ei toeta Balti riikide kaitseplaani, kui NATO ei tunnista terrorirühmitusteks neid üksusi, mida Türgi nendeks peab. Täna kohtus peaminister koos Balti riikide ja Poola liidritega Türgi presidendiga, et arutada Balti riikide kaitseplaanide uuendamist.

Kui mures peaks Eesti olema, et Erdogan takistab Balti riikide kaitseplaanide uuendamist? Maigre sõnul on Erdogan kavalalt sidunud endale olulise teema - kas ja kuidas defineeritakse kurdi võitlejaid ja terrorismi - Balti riikide kaitseplaanidega, mis tegelikult omavahel seotud ei ole. "See on rahvusvahelises suhtluses üsna tavapärane, et oma positsiooni tugevdada," ütles Maigre.

Julgeolekuanalüütik sõnas, et NATO kinniste uste taga käib läbirääkimine erinevate definitsioonide üle ja Erdoganile üritatakse pakkuda seda, mida ta tahab, aga nõnda, et ta ei takistaks Balti riikide kaitseplaanide uuendamist. "Need kaitseplaanid on olemas, aga jutt käib nende uuendamisest ja heakskiitmisest," rõhutas ta.

Milliseid järeleandmisi võiksid NATO liidrid Türgile teha? "Kompromiss on sõnastuses, aga lõppkokkuvõttes on raske arvata, milliseid nõudmisi võib Türgi kohapeal veel esitada," arvas Maigre. Ta kinnitas, et üks on kindel - Balti riikide kaitseplaanide uuendamise osas kompromisse ei tehta. "Balti ja Poola kaitseplaane uuendatakse kindlasti, küsimus on tempos."