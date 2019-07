VAATA JÄRELE | Vaimse tervise spetsialistid: lastel tekib lootusetusetunne täiskasvanutest kergemini

Vasli märkis, et lastel ja noortel võib tekkida lootusetuse tunne kergemini kui täiskasvanutel, sest täiskasvanutel on erinevate tunnetega erinevad kogemused ning teadmine, et probleemid mööduvad ja elu läheb edasi. Lastel aga ei pruugi seda kogemust olla. See on tingitud nii psühholoogilisest arengust kui ka sellest, et laste aju areneb ja lapsed ning noored on impulsiivsemad ja ei mõtle nii palju oma tegude tagajärgedele.

Küsimusele, kuidas märgata last või noort, kellel võivad olla peas enesetappumõtted, vastas Oidermaa, et oluline põhjus selliste mõtete tekkimisel on depressioon. Sellest võivad märku anda muutused unerütmides, samuti söömisharjumustes, sõpradest ja lähedastest eemalejäämine ning samuti meeleolumuutused, nagu kurvameelsus või ka tundetus, teismeliste puhul ka ärrituvus, närvilisus, ärevus. Väiksematel lastel esineb ka valude kurtmist, nagu pea- või kõhuvalu, millel ei näi reaalset põhjust olevat.

Oidermaa lisas, et teisest inimesest, ka lapsest või noorest arusaamiseks ei ole siiski muid variante, kui küsimine ja rääkimine, mida tihti isegi kardetakse. Üks hirmutavamaid asju on tema sõnul justnimelt enesetapumõtete kohta küsimine, sest kardetakse, et niimoodi võib neid mõtteid justnimelt esile kutsuda. Tegelikult aga on see hädasolija jaoks kergendus, kui selle kohta sobival ajal ja sobivas kohas küsitakse.

Inimesed, kes saaksid last või noort tema murega aidata, on Vasli sõnul eelkõige vanemad ja vanavanemad. Aga ka koolipsühholoog, perearst, kliiniline psühholoog või psühhiaater. Kui peas tiirlevad juba enesetapumõtted, siis tuleb kindlasti otsida professionaalset abi.