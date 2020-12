VAATA JÄRELE | Millised on olnud meie senised saavutused ÜRO julgeolekunõukogus?

2020. aasta ka diplomaatias on olnud tavatu ja just sellel ebatavalisel aastal liitus Eesti esmakordselt ÜRO julgeolekunõukoguga. Valitud liikmeks saamine on toonud Eesti kriisidiplomaatia keskmesse.

Kokkuvõtte Eesti esimest aastast julgeolekunõukogus teevad välisminister Urmas Reinsalu ja Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson. Millised on meie senised suurimad saavutused, milliseid trende oleme maailma kriisidiplomaatia keskmes täheldanud ning mis ootab ees uuel aastal?