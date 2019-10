VAATA JÄRELE JA LOE | Vilja Kiisler küsis, Varro Vooglaid vastas: SAPTK rajab oma õiguskeskuse

Ikkagi, teie nime pole üldse impressumis.

See on seotud pigem sellega, millises rollis ma Objektiivis tegutsen. Ei ole vaja tegevtoimetajat peatoimetaja kõrvale. Täna salvestamise järjekordselt oma saate „Fookuses”, ikka teen uudised ja arvamuslugusid, sisuliselt pole midagi muutunud.

Mis on ikkagi selle põhjus, et teie nimi sealt kadus?

Põhjused on osaliselt selles, et vaatame, kuidas oma ressursse otstarbekamalt kasutada. Objektiiv ei ole sihtasutuse ainuke projekt, meil on väga palju muid ülesandeid. Üks olulisemaid asju, millele tahan lähitulevikus keskenduda, on meie oma õiguskeskuse käivitamine. Kui tahta kuskil oma ressursse rohkem kasutada, tuleb kuskilt koomale tõmmata.

Oma õiguskeskuse käivitamine? See on uudis. Kellele on teie teenused siis tulevikus suunatud?

Tahaksime käivitada keskuse koostöös Poolas tegutseva organisatsiooniga, mille nimi on Ordo Juris, õigemini luua sarnase Eestis. See seisab oluliste printsiipide eest, ei pakugi kommertsteenust. Ta tegeleb põhimõtteliste kaasustega, et seista kristlaste ja konservatiivide, rahvuslikult meelestatud inimeste vaatevinklist oluliste, printsipiaalsete positsioonide eest.

Selle organisatsiooni kaudu hakkaksite näiteks ka esindama SAPTKi kohtus?

Võib-olla. Ma ei ole selle peale mõelnud. Tahame kaitsta olulisi põhimõtteid, mis on lääne ühiskonnas järjest rohkem löögi all.

Kohtus?

Muu hulgas kohtus, muu hulgas seadusandluse suunamise kaudu: sõnavabadus, veendumuste, usuvabadus, südametunnistuse vabadus, vabadus kasvatada oma lapsi ilma riigivõimu sekkumiseta; abielu ja perekonnaga seotud küsimused, õigus elule. On palju printsiipe, mille asjus saab palju ära teha õiguslike vahenditega. Peame vaatama, kas suudame endale need vahendid tekitada.

Millal see keskus võiks tegevust alustada?

See sõltub osaliselt rahaliste ressursside leidmisest. Teen ettevalmistusi selle püstipanemiseks ja samal ajal püüan leida toetajaid, kelle abiga saaks keskuse käivitada. Mida varem, seda parem. Minu poolest juba uue aasta alguses, aga ma ei ole kindel, et selleks ajaks on võimalik leida piisavalt vahendeid.

Te pole end sidunud end ühegi parteiga, kuid olete olnud lähedane EKRE-le. Samas pettusite EKRE-s pärast võimuletulekut, kui nad taganesid lubadusest abortide riiklik rahastus ära võtta. On see ainus pettumus või on neid veel olnud?

Ma ei kirjeldaks seda pettumusena EKREs. Ma pettusin selles, et seda positsiooni ei õnnestunud koalitsioonileppesse kirja panna.

No EKRE lubadus, eks nemad pidanud siis selle eest seisma?

Jah, loomulikult, aga me saame ju aru, et kõik lubadused ei jõua koalitsioonileppesse. Paratamatult tuleb kompromisse teha. Kui ikka Keskerakonna poliitikud hakkavad rusikatega vastu lauda taguma ja teiste inimeste peale karjuma, kui see küsimus arutusele tuleb, siis on sealt väga raske edasi liikuda, et selles küsimuses ühine arusaam tekitada. Loomulikult loodan ma, et selle küsimusega hakatakse tulevikus tegelema, aga ma ei saa olla sinisilmne ja uskuda, et esimest korda valitsusse saades oleks kõik asjad võimalik koalitsioonileppesse kirja saada.

Teil on tekkinud suhteliselt hea teineteisemõistmine rahvastikuminister Riina Solmaniga, kes väljendas mõistmist teie LGBT-ühingult riigi rahastuse äravõtmise petitsiooni suhtes. Olete kohtunud, mis võiksid teid soovitud eesmärgini viia?

Ei, ma ei mäletagi, millal me viimati kohtusime. See pidi olema parlamendivalimiste eelsel ajal. Aga sel teemal me rääkinud ei ole, aga mul oli hea meel, et ta seda väljendas: ta mõistab meie muret. Ma ootan, et Isamaa juhtpoliitikud võtaksid selles küsimuses selge seisukoha: kas LGBT-ühingu rahastamine tuleks lõpetada või mitte. Olen ka Isamaa juhtpoliitikute poole pöördunud palvega, et nad selles küsimuses sõna võtaksid, aga siiamaani pole mu kirjadele isegi mitte vastatud. Ma ei näe, et meil siin mingi hea koostöö oleks lahti rullunud.

Olete viidanud, et SAPTK ei saa riigilt raha, LGBT-ühing saab. Kui ka teie saaksite riigilt toetust, kas siis võiks neile see raha alles jääda?

Me ei palu kelleltki raha ära võtta. Mis on eraldatud, see on kulutatud, seda ei ole kuskilt tagasi võtta. Me räägime riikliku rahastamise lõpetamisest tulevikus. Sellist kodanikuühendust, mis tegeleb avalikult ideoloogilise propagandaga – nemad nimetavad seda küll teavitamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks – ja ideoloogilise lobitööga – mida nemad nimetavad huvikaitseks – ei peaks riiklikult rahastama. SAPTKi ei peaks riiklikult rahastama, ka mitte MTÜd Oma Tuba, mis peab Feministeeriumi portaali.