VAATA JÄRELE JA LOE | Vilja Kiisler küsis, Mihhail Kõlvart puikles vastamisest kõrvale

Reformierakonna esitatud eestikeelse hariduse eelnõu lükati eile riigikogus tagasi, koalitsioonierakonnad esitasid oma eelnõu, mis keskendub toetamisele, arendamisele, täiustamisele, tähelepanu otsustanud haridusteema kalevi alla panna?

See ei ole õige arusaam. Meil on ühiskonnas kaks müüti. Esimene: probleem on selles, et venekeelsed inimesed ei soovi eesti keelt õppida. Riigikontrolli audit näitab, et peamine probleem on seisneb selles, et avalik sektor ei suuda rahuldada kõiki vajadusi: soovijate arv on vähemalt kümme korda suurem kui avaliku sektori võimekus. Sama lugu on koolis. Teine: vene kool on teine planeet, kus kõik räägivad vene keeles, eesti keelt keegi ei õpi ja ka eesti keeles ei õpi keegi. Kui me soovime midagi arendada, siis on vaja ressurssi juurde anda.

Te viite jutu teisele tasandile, küsimus oli, miks koalitsioon on otsustanud selle teemaga mitte tegeleda. Nii peaminister Jüri Ratas kui ka haridusminister Mailis Reps on varem möönnud, et ühtsele eestikeelsele haridusele üleminek on ka Keskerakonna kaugem eesmärk nagu Reformierakonnal, Isamaal ja EKREl, küsimus on tähtaegades.

Räägime siis definitsioonidest. Mida see ühine haridus tähendab? Ühine haridus on ka praegu olemas. Meil on riiklik õppekava, mis kehtib nii eesti- kui ka venekeelses koolis.

Me räägime ikkagi eestikeelsest haridusest. Mis Keskerakonna eesmärk praegu on? Kas eestikeelne haridus peab tulema või ei, ja kui kui peab, siis mis aja jooksul?

Ma ei ole nõus seda teemat arutama, kui definitsioon ei ole selge. Teeme selle selgeks.