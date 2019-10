VAATA JÄRELE JA LOE | Vilja Kiisler küsis, Kristi Raik vastas: Eesti peab valmistuma halvimaks

Tänapäeva maailm on selline, et riigid ja mandrid on omavahel seotud ja sündmused vägagi kaugetes kohtades võivad hakata meid mõjutama. Praegu toimub globaalne jõudude ümberjaotus, tasakaal muutub. Riigid, mis konkureerivad juhtpositsiooni pärast USAga, on viimasel ajal oma positsioone tugevdanud. Türgi ja Süüria kokkupõrge on viimane näide sellest, kuidas Venemaa on olukorda edukalt ära kasutanud selleks, et suurendada oma mõjujõudu Lähis-Idas. Suur küsimus Eesti ja teiste väikeriikide jaoks on: kuidas valmistuda halvimaks? Kuidas valmistuda eelkõige selleks, et võib-olla soovib USA ka meie piirkonnas tulevikus oma kohalolekut vähendada või isegi siit välja tõmbuda? Kuidas valmistuda selleks ilma, et me ise sellele kaasa aitaksime – sest meie ju loomulikult seda ei soovi. Meil ei ole usutavat alternatiivi, USA on meie kõige tähtsam liitlane. Ükski teine riik ei suuda meile sellist julgeolekugarantiid pakkuda. Me peame USA omast kinni hoidma, aga valmistuma ka selleks, et võib-olla ootavad meid selles osas ees negatiivsed arengud.

Vaatame konflikti Süürias osapoolte kaupa. Türgi vägede sisseviimisele Süüriasse eelnes president Trumpi otsus viia USA väed sealt minema. Mis on täpsemalt USA, konkreetsemalt Trumpi eesmärk, ja mis on Türgi eesmärk?

USA eesmärk on vähendada kogu regioonis oma kohalolekut ja sekkumist sõjalistesse konfliktidesse. Trumpi positsioon on see, et USA maksab liiga palju teiste riikide julgeoleku eest. Trump soovib seda panust vähendada, ta on seda oma valijatele lubanud. Seda lubadust viib ta ellu isegi juhul, kui see läheb vastuollu praktiliselt kõigi tema nõuandjate soovitustega. See, mis toimus Süürias, on üks näide selle kohta, kuidas Trump viis ellu oma nägemust, kuigi talle soovitati tungivalt seda mitte teha. Ta tõmbus regioonist välja, luues uue olukorra, mille täitis kiiresti ühelt poolt Süüria, al-Assad; Türgil tekkis võimalus alustada pealetungi – ja kõige selle vahendajaks kujunes Venemaa. Rataste vahele jäid kurdid, kõige väiksem tegija selles piirkonnas, keda ei aidanud ka see, et nad on olnud USA liitlased.

Operatsiooni võimaldades pidi Trump ju ette nägema, et tsiviilohvrid tulevad, inimesed saavad surma. Kuidas tõlgendada neid Trumpi veidraid kirju Erdoganile, mille too olevat küll prügikasti visanud: ärge olge kõva mees, ärge olge loll?

Trumpi tegevus on tihtipeale vastuoluline. Ta ei süvene eriti eri piirkondade ja riikide olukordade detailidesse. Ta tegutseb oma vaistu põhjal, nii tegi ta ka otsuse USA väed Põhja-Süüriast välja tõmmata. Sellele järgnes väga kriitiline reaktsioon nii USAs kui ka Euroopas, ja siis ta ilmselt püüdis olukorda kuidagi parandada.

Nüüd on viiepäevane relvarahu küll tehtud, aga kust me teame, et Trumpi järjekordne säuts seda sekundipealt ei lõpeta?

Loe veel

Ega ei teagi. Kogu see olukord on äärmiselt habras ja ebakindel.

Mida soovib Türgi Süürias saavutada?

Türgi soovib saavutada turvatsooni Süüria põhjaosas oma piiril selleks, et välja tõrjuda sealt kurdi üksused, keda peab oma julgeolekule ohtlikuks. Sellel teemal on läbirääkimised Türgi ja USA vahel käinud pikemat aega. Türgile ei meeldinud üldse, et USA toetas kurdi üksusi Põhja-Süürias. Seal otsiti kokkulepet juba pikemat aega.

Samas pidasid kurdid ju silma peal ISISe võitlejatel, kes on nüüd asunud vanglatest jalga laskma. Nemad ohustavad peale teiste maailma riikide ju ka USA huve?

Jah, loomulikult. Türgi rünnak võib luua olukorra, kus ISIS suudab jälle jõudu koguda ja muutub tugevamaks ohuks, muu hulgas Euroopa jaoks.

Euroopa Liidu riikide liidrid on olnud suhteliselt vaoshoitud, mis on ositi arusaadav, sest Erdogan lubas põgenikud Euroopasse lahti lasta. Hirm aga pole hea nõuandja. Missugune võiks olla Liidu riikide adekvaatne reaktsioon?

Euroopa Liit jääb paratamatult kõrvale oma naabruskonna konfliktidest, kus otsustavaks muutub sõjaline jõud. Euroopa Liit pole valmis sõjalist jõudu kasutama.

Tal ei olegi sellist jõudu.

Tal ei ole sellist jõudu liiduna. Riikidel mingil määral on, aga pole koostöövalmidust ja pole eelkõige poliitilist tahet ise sõjaliselt sekkuda oma huvide kaitsmiseks – olgu tegemist Süüria või Ukrainaga või mõne muu riigi konflikte lahendada. Kui konflikte hakatakse lahendama sõjalise jõuga, siis on Euroopa Liit kõrvaltvaataja.

Türgi aga on nii Euroopa Liidu kui ka NATO jaoks endiselt oluline liitlane. Oleme viimaste nädalate jooksul näinud, et see fakt muudab Euroopa liidrid väga ettevaatlikuks Türgi kritiseerimisel. Sellel on mitu põhjust: Türgi on NATO liige; teiseks migratsioonioht, mis on täiesti reaalne. Türgiga koostöö on täiesti möödapääsmatu migratsiooni kontrolli all hoidmiseks.

Pilti tuleb veel lisada Vene faktor: Venemaa on kaasa aidanud Türgi suhete pingestamisele lääne liitlastega. Venemaa huvides on see, et NATO laguneks või ei oleks ühtne, ja sellele püüavad lääneriigid, NATO liikmed, vastu töötada. Kui me laseme suhetel Türgi ja NATO, Türgi ja lääneriikide vahel katkeda, lükkab see Türgit paratamatult rohkem Venemaa külje alla.