VAATA JÄRELE JA LOE: Vilja Kiisler küsib, Kaja Kallas vastab: mida oravad umbusaldusega üldse saavutasid?

Rikkusite riigikogulastel puhkuse ära, kuidas teil endal puhkus läks?

Ma ei usu, et see nüüd rikutud on. Kõik olid riigikogus rõõmsad üksteist nähes, ja see puhkus on olnud ka küllalt pikk.

Kus te ise puhkuse veetsite?

Enamiku aega Eestis.

Ja kui polnud Eestis, kus te siis olite?

Olin ära. Ma ei arva, et ma peaksin seda meediaga jagama, kus. See on minu isiklik asi.

Kuidas teile Ratase kõne meeldis?

Ratase kõne oli oodatult Jüri Ratase moodi. Ega ta ei vastanud neile etteheidetele, mis me talle umbusaldusavalduses tegime. Me näitasime, et kõik need asjad, mis on valitsusega juhtunud – kõik need skandaalid ja skandaalikesed – on saanud juhtuda tänu sellele, et Jüri Ratas seda võimaldab. Eesti rahvusvaheline maine on kahjustatud, ministrid püüavad allutada õiguskaitseorganeid poliitilisele kontrollile, riigieelarve on kehvas seisus, minnakse pensionäride kindlustunde kallale – kõik see saab võimalikuks, sest Jüri Ratas lubab seda.

Seda kõike oleme me juba kuulnud. Aga te teadsite ette, et see umbusaldus kukub läbi. Milleks raisata pool päeva üritusele, millest on ette teada, et see ei vii mingisuguse tulemuseni?

Küsimus on ju väärtuste konfliktis. Isegi palju väiksemate rikkumiste pärast on ministrid varasemas poliitilises kultuuris oma koha kaotanud. Praegune valitsus muudab poliitilist kultuuri totaalselt. Inimesi rünnatakse, käitutakse voorimehe kombel, sõimatakse. Kui meie ka opositsioonina seda aktsepteerime, jääb see ka meie hingele. Opositsioonil on tõepoolest vähe instrumente seda asja mõjutada, ja umbusaldusavaldus on üks neist, kõige tugevam võimalus oma arvamust avaldada.