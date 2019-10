VAATA JÄRELE JA LOE| Tanel Kiik lubab: kuni tema on minister, LGBT-ühingult raha ära ei võeta

Ja täpselt samamoodi on ka Keskerakonna sees eri arvamusi ja hinnanguid. Mina olen algusest peale apteegireformi toetanud ja toetan ka praegu. On ka neid, kes on olnud kriitilised nii enne kui ka pärast valimisi. Koalitsioonis on tõepoolest otsustatud see teema avada, et üle vaadata, kas ja mida on vaja muuta. Iga annetaja peab oma annetust ise selgitama ja minu teada on Vendelin seda teinud. Olen eesti poliitikas tegutsenud eri positsioonidel, aga rahastamise küsimustega ma tegelenud ei ole.

Ministrina peaks teid siiski huvitama, kust raha tuleb ja miks on see antud. Ma küsin veel kord: kas teie arvamuse kohaselt on apteegireformi peatamise otsus koalitsioonis ja see suur annetus ühe suure ravimitootja äripartnerilt sellises üksüheses seoses, nagu võib tunduda, või ei ole?

Koalitsioonis ei ole otsustatud apteegireformi peatada. On otsustatud üle vaadata seadusemuudatused, mis on põhiosas juba jõustunud, turuosalistele on antud ülemineku tähtajaks 2020 aprill. Lähinädalatel arutatakse eri osapoolte ettepanekuid. Kindlasti teen omalt poolt ettepanekuid, mis toetavad reformi sujuvamat jõustumist, ja neid teevad ka teised.

Vastuseta jäi küsimus, kas need kaks asja on seoses või ei ole.

Ei ole.

Millel see väide põhineb?

Mul ei ole mingisugust infot, et need kaks asja oleks seotud, nii et oleks kummaline väita vastupidist.

Ütlete, et apteegireform pole mitte peatatud, vaid avatud. Väljapoole paistab teistmoodi: on mõistetud, et tõmbasite pidurit. Mille üle te siis arutama hakkate?

Eks kommunikatsiooni ole tõlgendatud erinevalt. Otsus oli avada apteegireform aruteludeks ja ettepanekuteks, ühtegi muudatusettepanekut tol koosolekul ei tehtud – need otsused on alles ees, ja kui need tehakse, siis tuleb neid ka põhjendada.

Te pole naiivne ja saate ka ise aru, et tegemist on ikkagi reformi pidurdamisega. Teie olete rumalas olukorras: olete kogu aeg rõhutanud, et reform on vältimatu ja vajalik, ja nüüd peate – sest te olete minister, ja minister tahate te olla – hakkama oma sõnu sööma ja selgitama, miks reform ei ole vajalik.

Mul pole plaanis hakata selgitama. Minu positsioon ei ole muutunud. Ma arvan, et proviisoriomandi nõue nagu Soomes ja ka mitmes Lääne- ja Kesk-Euroopa riigis on mõistlik. Et me lahutame jae- ja hulgimüügi, on konkurentsi ja läbipaistvuse seisukohalt samuti mõistlik. Minu seisukoht on täpselt samasugune, nagu ta oli valitsusse tulles. Nii on see täna ja on ka aasta pärast.