VAATA JÄRELE JA LOE | Raivo Aeg: valitsus ei ole kriisis, küll aga on valitsuses usalduskriis

On jäänud mulje, et teie sõnad on ajas muutunud. Alguses viitasite sellele, et minister justkui nõudis, et PRIA-l peaks volitus olema. Tagantjärele olete sellest nõudmise-sõnast taganenud ja oma seisukohti pehmendanud. Kes teile survet avaldas, et te seda teeksite?

Mulle ei ole keegi survet avaldanud. Ma ei ole ka millestki taganenud. Ütlen endiselt: minul tekkis sellest jutuajamisest arusaam, et maaeluminister tahab, et PRIA-l oleks kohtus nõuete esitamiseks tema volitus, mille valitsuse seadus tõepoolest sätestab. Aga meie hindasime, et kriminaalmenetlusseadustik annab jällegi PRIA-le volituse neid nõudeid ise esitada.

Vaatasin uuesti üle ka maaeluministeeriumist saadetud kirja, mis justiitsministeeriumile tuli. Kui ma seda kirja loen, siis mu veendumus aina süveneb. See küsimus oli esitatud sellise suunitlusega ja ka kiri sisaldab selliseid määratlusi, et kuidas sellest vabariigi valitsuse seadusest mööda minna. Aga meie andsime hinnangu kriminaalmenetlusseadustikule tuginedes.

Põhjust on rääkida valitsuskriisist. Mart Järvik teatas, et tema on minister, peaminister Jüri Ratas ütles, et Järviku selgitused teda ei veena ja otsustas aega võita. Missugune on teie hinnang valitsuse tervisele?

Seda ma kindlasti ei ütle, et valitsus täna juba kriisis on. Tõepoolest, probleeme on. Tekkinud on usalduskriis. Seda on ka peaminister kinnitanud. Ka mina kuulsin seda, mida Ratas ütles eile pärast vestlust Mart Järvikuga Stenboncki majast väljudes: et palju küsimusi on õhus, vastuseid ei ole ta saanud. See tähendab, et tuleb asuda jõuliselt usaldust taastama.

Kui see ei ole kriis, mis siis kriis on?



Minu arusaam valitsuskriisist on selline, et laual on valitsuse edasise jätkamise küsimus. Praegu seda ei ole. Praegu käib jutt sellest, kas teised valitsuse erakonnad saavad ammendavad vastused seoses nende kahtlustega, mis on seoses maaeluministri tegevusega: ta palkas endale advokaadi, kes samal esindab ka teist poolt vaidluses PRIAga; vastusega on paljud veterinaarametiga ja listeeriateemadega seotud küsimused. Need probleemid on progresseerunud. Kõigile neile küsimustele on vaja saada vastused, et usaldus taastada.

Kui te ütlete, et kriisi ei ole ja samas ei ole küsimustele vastuseid, siis ma loen siit välja eelduse, et peaminister Jüri Ratas soovis otsuse edasilükkamisega lihtsalt aega võita, küll asi rahuneb maha ja valitsus jääb kokku.