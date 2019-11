VAATA JÄRELE JA LOE | Lavly Perling: Mary Krossi kaasuse kajast õpime, et peame olema valmis kiiremini reageerima ka kommentaaridega

Ka peaprokuröri ülesannetes jään ma selle põhimõtte juurde, et ei kommenteeri üksikuid kriminaalmenetlusi. Samas möönan hetkeolukorra keerukust ja ka seda, et sellised asjad on avalikkuse tähelepanu all. Seega selgitan ja vastan niipalju, kui see on võimalik.

Teie asi on kommenteerida või mitte, minu asi on küsida. Missugune advokaadibüroo see oli, mis läbi otsiti?

Me ei ütle konkreetse advokaadibüroo nime, küll aga on tänaseks ajakirjandusest läbi käinud kohtuniku nimi. Meie oleme kinnitanud, et eile hommikul peeti kinni Tartu maakohtu kohtunik kahtlustatuna altkäemaksu nõudmises ja selle korduvas võtmises, lisaks andmete edastamisega seotud kuriteos. Asjas on veel kolm kahtlustatavat. Arvestades, et meie ülesanne on tugineda süütuse presumptsioonile, ja etteheiteid, et prokuratuur seda rikub, räägib liiga palju, siis mõtleme väga hoolikalt, mida me praeguses etapis ütleme.

Praegu on menetlus algstaadiumis. Advokaadibüroo läbiotsimine algas sellega, et tegime ettepaneku anda vabatahtlikult välja kriminaalmenetluse jaoks vajalikud asjad. Kuivõrd otsustati – ja advokaatidel on selleks õigus –, et seda ei tehta, siis tuli meil kasutusele võtta kohtu poolt – ma rõhutan, kohtu poolt: see ei ole nii, et prokuratuur otsib advokaadibüroosid läbi; see on pikk protseduur: prokurör läheb kohtuniku juurde, põhjendab, kus on kuritegu, seda kinnitavad tõendid, et on olemas vajadus ja põhjendus läbi otsima minna – läbiotsimine, ja läbiotsimine teostati.

Kes on need kolm isikut, kes on veel kinni peetud?

Need on selle kohtunikuga seotud inimesed. Kaks neist on kahtlustuse kohaselt – igal pool tuleb rõhutada: kahtlustuse kohaselt – altkäemaksu andnud, üks on seotud valeandmetega seotud kuritegudega. Nende süütuse presumptsiooni tagamiseks me nende isikuandmeid ei avalda.

Me peame rääkima Mary Krossist. Ma saan aru, et avalik arvamus ja Delfi kommentaatorid ajavad segamini avaliku huvi ja avaliku menetlushuvi, kuid Eesti Ekspressile kommentaare andnud prokurör seda endale lubada ei saa. Miks pidi ajakirjanik Mikk Salu ära tegema prokuratuuri töö ja seletama, mille poolest need kaks erinevad?