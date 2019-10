VAATA JÄRELE JA LOE | Evestus tundis end prokuratuuris nagu puuris ning lahkus Vabalt Lavalt konfliktiga

Nii et läksite tülli Meosega – ja ilmselt ka Allan Kaldojaga? Viimane on teie omavahelise kirjavahetuse Facebookis avalikuks teinud. Kui tema tegi teile ettepaneku asju arutada, siis hakkasite teie kohe rääkima viimastest hoiatustest, ettekirjutustest jne. Miks te valisite neutraalse ettepaneku peale süüdistava hoiaku?

Ma ei ole kunagi varem sellega kokku puutunud, et keegi minu isiklikku kirjavahetust avaldab. Meil oli pikem suhtlus nii Märt Meose kui ka Allan Kaldojaga. Meie vestlustest on esitatud ainult fragmendid, ei saa seda käsitleda tervikuna. Võin kinnitada, et olen enne seda kirjavahetust nende mõlemaga korduvalt kohtunud ja asjadest kõnelenud.

Algusest peale Vaba Lava juures olnud Allan Kaldoja ütleb, et te valetasite tema peale, ja võtab asjad kokku nii: „Minu meelest oled sa, Steven, vedelpüks.” – Mida on teil selle peale öelda?

Jah, ma olen seda näinud. Ma ei võta seda süüd omaks, sest tegin kõik endast oleneva, et Vabale Lavale uut hingamist anda või siis vähemalt kindlad eesmärgid seada. Ma ei oska seda põhjendada, miks mind sellise nimega kutsuti, kui ma võtsin tegelikult selle platvormi üle kõige raskemas seisus.

Olete rääkinud, et ei teadnud enne selle koha vastuvõtmist, et selle juhtimismudel on vigane ega seda, kuidas on lugu rahaga. Olete viidanud probleemidele personaliküsimustes. Miks te ei viinud ennast kõige sellega kurssi enne tööleasumist?

Loomulikult kõnelesin ma inimestega. Need inimesed, kes mulle ettepaneku tegid – Meos ja Kaldoja – rääkisid sellest mulle üldsõnaliselt, kuid nii kriitilisena seda olukorda nad ei kajastanud. Ei nemad ega keegi teine saa ümber lükata seda, et olukord oli märkimisväärselt tõsisem, nagu esimeste kuude jooksul välja tuli. Ja ega ei oskagi öelda, kelle süü see on. Olen tagantjärele mõelnud, kas oleksin pidanud veel kellegagi rääkima, kas ma oleksin kuskilt saanud need andmed. Mul ei oleks olnud rohkem võimalusi, sest eelmine tegevjuht oli öelnud, et lahkub samadel põhjustel. Nii ei olnudki mul kuskilt võtta usaldusväärseid inimesi, kes oleksid mulle probleemi objektiivselt ära kirjeldanud.

Möönsite sisuliselt, et läksite tülli nii Meose kui ka Kaldojaga. Kas pole ehk võimalik, et olete kohtusaalis liiga ära harjunud süüdistaja rolliga, sellal kui loovplatvorme juhitakse teistsugustel põhialustel?

Ma aiman loomulikult neid põhialuseid, millega teatrimaailmas, kultuurivaldkonnas tuleb toimetada. Minu kaitseargumendiks on täna siin see, et suurem osa inimesi, võimalikke koostööpartnereid, kellega ma pikki vestlusi pidasin ja sidemeid lõin nende kuude jooksul – sealt ei tulnud mingit tagasilööki. Ei saa öelda, et minu isikuomadused oleksid mind takistanud suhtlemast kultuurivaldkonna esindajate või oma meeskonnaga. Ma ei tahaks sugugi rõhuda sellele, et majas on suur tüli. Ütlesin lihtsalt välja omad selged seisukohad.

Te ju tunnistasite, et lahkusite tüliga. Sõnad olid teised, aga sisu oli see.

Jah, meil tekkisid erimeelsused – ja seda võib nimetada tüliks –, aga ma ei taha rõhuda sellele, et praegu saadab meie suhteid mingisugune vihavaen. Ma ei ole kindlasti sellele pühendunud. Probleem oli hoopis muus – küsimustes, mida nad minu suust kuulda ei võtnud.

Teater on pikka aega olnud teie armastus ja hobi. Samas, teatri juhtimiseks oleksid ehk ära kulunud professionaalsed erialateadmised, mis teil pärinevad ühest teisest teaduskonnast?

Loomulikult võib teatri juhtimiseks olla vaja palju eri teadmisi. Aga see ei tähenda, et õigusvaldkonna esindaja ei võiks teatrivaldkonnas mingisuguses ametis edukalt toime tulla.

Te kukkusite ju läbi, mis edust me räägime?

Ma ei nimetaks seda kindlasti läbikukkumiseks. Jah, mul on väga kibe tunne hinges, et see kõik pidi pooleli jääma. Aga ma ei ole siiski loobunud mõttest anda kultuurivaldkonda oma panus kunagi tulevikus.

Teie kohta on esitanud kuriteoteate ekskohtunik Leo Kunman, väites, et te sundisite Priit Kutserit andma valetunnistusi Edgar Savisaare vastu. See on tegelikult vana lugu, oli ammu teada, et need lindistused ja mahakirjutused on liikvel. Kas olete ise lindistust kuulnud või mahakirjutust näinud?

Ei.

Teile pole Kutser seda müüa pakkunud?

Ei.

Missuguste allikate põhjal olete nendega kursis?

Ma kuulsin nendest sel ajal, kui töötasin prokuratuuris. Kuulsin seda oma kolleegide kaudu. Minu teada oli sellistest lintidest teadlik ka Priit Kutseri kaitsja.

Kus lõpeb see otsekohene menetlemisviis, mida prokurörid kahtlusaluse või süüdistava suhtes teadaolevalt rakendavad, ja algab valetunnistusele sundimine?

Vestlused kahtlustatava või süüdistatavaga ei tohi kunagi võtta seda suunda, et püütakse rääkida asjadest, mis pole kunagi aset leidnud. Kõik, mis ületab selle piiri, on keelatud ja käsitletav kuriteona.

Savisaart vangi saata ju tahtsite. See oli teil suur eesmärk prokuröritoos, oli nii?

Loomulikult oli minu eesmärk saavutada prokuröri seisukohalt edukas, süüdimõistev kohtuotsus, muu hulgas Edgar Savisaare suhtes.