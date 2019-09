VAATA JÄRELE JA LOE | Baltika juht Mae Leyrer kavatseb ettevõtte ümber pöörata, väikeinvestorile tal häid sõnumeid pole

Ma ei ole valmis ebaõnnestumiseks, absoluutselt mitte. Ma poleks seda väljakutset vastu võtnud, kui arvaksin, et meil on suur ebaõnnestumise tõenäosus. Arvan, et meil on väga suur õnnestumise tõenäosus. Aga kui te vaatate ettevõtte viimase dekaadi tulemusi, siis kindlasti ei ole siin väga palju võimalusi. Ma usun sellesse, et asjad tuleb kiirelt ära teha, ettevõtte peab saavutama kiire ümberpöörangu ja positiivsed tulemused. Siis on võimalik pikalt edasi tegutseda.

Enne kui Baltika juurde jõuame: te tegite viimati Kuku raadios märkuse Eesti juhtide kohta, kes kujutavad ette, et nad on maailma naba. Kellest te rääkisite ja milles selline suhtumine väljendub?

Ma ei rääkinud ühestki konkreetsest juhist, vaid oma kokkupuudetest tippjuhtidega. Olen puutunud kokku paljude nii Eesti kui ka maailma tippjuhtidega. Olen elanud, õppinud ja töötanud mitmel eri kontinendil. Eesti juhtidel, jah, on see enda maailma nabaks mõtlemise sündroom. See on seotud suuresti sellega, et meie riik on lihtsalt nii noor. Me oleme selline varajase majandusega riik ja selle staadiumi teevad läbi kõigi riikide majandused esimese 30-50 aasta jooksul. Ja loomulikult, kui kõik on huvitatud mingist staatusest ja kohast ja siis selle saavad, siis nad kipuvad natuke sellesse kinni jääma. Hakatakse mõtlema staatuse- ja kohapõhiselt. See on igas majanduses ühtemoodi. Mujal maailmas, eriti Kesk-Euroopas, on majandused vanemad, ja seal on see kiht juhte juba kadunud ja asendunud uue kihi juhtidega. Mis ei tähenda seda, et selliseid juhte üldse mujal ei ole – end maailma nabaks pidavaid juhte on absoluutselt igas riigis. Aga nende osakaal kauem toiminud majandustes on väiksem kui noores majanduses.

Teil on 20-aastane strateegilise juhtimise kogemust eri riikidest. Nüüd äkki Eesti ja paljude probleemidega ettevõte – miks te üldse nõustusite Baltika juhiks hakkama?

Väga lihtne: ma usun, et mina suudan selle ettevõtte ümber pöörata. Olen oma elus ja karjääris kohas, kus ma ei vali väljakutseid selle järgi, kes rohkem maksab või kes mind huvitavamasse riiki lennutab. Valin väljakutseid sisu järgi. Ma pean suutma uskuda sisusse ja see peab loomulikult olema väljakutse – ja seda Baltika pakkus. Ma näen ka selgelt, et Eestil ja Baltikumil on Baltikat vaja. Mis oleks veel parem kui panna sinna sisse natuke patriotismi, elades kas või ise teises riigis, aga andes kas või natukenegi Eesti riigile ja majandusele tagasi.

Kes teid kutsus?

Ma olin Baltikaga natuke seotud juba varasemast ajast. Baltika juhtkond kutsus mind: Meelis Milder ja Maigi Pernik-Pärnik. Mõnda aega aitasin neid välise konsultandina ja siis palus nõukogu mul liituda juhatusega.

Olete öelnud, et ühegi ettevõtte arengusse ainult kulude kokkuhoiu kaudu te ei usu, investeeringuid on vaja teha. Viimati kaasasite viis miljonit eurot, mis te teete selle rahaga?

Osa sellest rahast läheb varasemate kohustuste katmiseks ja osa investeerimiseks pöörangusse, mida me hetkel läbi viime. Ma tõesti ei usu, et ühtegi ettevõtet on võimalik ümber pöörata, tegeledes ainult kulude kokkuhoiuga. Selleks, et pikaks ajaks ellu jääda, on vaja teha investeeringuid.

Nimetage, palun, mõni konkreetne investeering.

Otsime praegu ettevõttes digitaalseid lahendusi, alates HR-programmi (nn inimkapitali arendamise programm – VK) uuendamisest kuni tootearenduse digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmiseni. Viimane näide on Getron, mis aitab meil tooteid kaupluste võrgus laiali jaotada – nii et masin teeb seda inimese asemel.

Baltika kohta käibib selline kuri nali, et kui kevad tuleb, siis küsib Baltika raha juurde. Millel peaks põhinema investorite kindlus, et te seekord kaasatud viie miljoniga kevadeni hakkama saate ja juurde ei küsi?

Huh, hea küsimus. Samal, millel on see kindlus põhinenud siiamaani. Küsimus on selles, kas investorid usuvad meie pööranguplaani või mitte. Ei oska ka mina praegu prognoosida, millisel hetkel ja kuidas tekivad uued vajadused.

Suutsite väikeinvestorid viimati marru ajada, kui tuli aktsiate ülevõtupakkumine Baltika uue, Soome omaniku poolt. Mõningad investorid pidasid kümmet senti väärtpaberi kohta halvaks naljaks. Miks sellist halba nalja tehti?

Seda ei oska kahjuks mina kommenteerida. Antud hetkel oleme meie tehingu objekt, mitte tehingu tegija. Selle küsimuse peate esitama tehingu tegijatele.

Aga investorid on tigedad. Näiteks Madis Müür ütles, et tegu on järjekordse näitega, kuidas suur väikestest halastamatult üle sõidab. Teil võiks ju ehk ka olla mõni positiivne sõnum väikeinvestoritele?