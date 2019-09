VAATA JA LOE | Henn Põlluaas jäi hätta nii kunstiteadmiste kui ka omaenda tsitaatidega

Ma ei tea, kust te seda võtate. Minu meelest valitseb Eestis demokraatia ja demokraatlikul alusel on see põhiseadus vastu võetud. Sellele me tugineme, ja vastavalt sellele on mind riigikogu esimeheks valitud.

Palun, defineerige oma demokraatlik ideaal.

No aga te lugesite ju ette põhiseadust. Just needsamad printsiibid. Kui lihtsustada, siis on demokraatia enamuse tahtega arvestamine. Selle juures võimalikult palju ka vähemustega arvestamine, aga mitte vähemuse prevaleerimine enamuse üle, nii nagu liberaalne demokraatia seda kehtestada soovib.

Olete rahvuskonservatiiv. Etümoloogiliselt tähendab see alalhoidmist, säilitamist, sama tüvi, mis sõnas „konserv”.

Näete, te ei saa inetutest torgetest loobuda.

Mis on etümoloogias inetut?

Teie heidate ju EKREle kogu aeg ette piltlikke ütlemisi ja metafoore, kasutate oma fantaasiat, ja nüüd täpselt samamoodi. Kui teie ütlete „konserv”, siis selles justkui midagi hirmsat ei ole. Ma võiks ju ka hakata teie kombel urgitsema ja ei tea mida välja arendama.

Ma viitasin lihtalt etümoloogiale, kui lubate, jõuan nüüd küsimuseni ka. Niisiis, alalhoidmine, säilitamine. Pigem olete teie ja teie sõsarparteid aga silma paistnud lammutamisega. Te viitate pigem aastatuhandete taha, mis on andnud põhjust nimetada sarnaseid liikumisi uusreaktsioonäärseteks ja uusarhailisteks. Kuidas ikkagi käib alalhoidlikkus kokku selle lammutamisega, mida Eesti riik on ehitanud ajast, mil taas iseseisvaks sai?

Alalhoidlikkus on konservatiivsuse põhisõna. Kõik hea, mis on läbi aegade toiminud, mis on ennast tõestanud, seda ei saa välja visata, see peab jätkuma. See on kõige lihtsam definitsioon. See ei tähenda, et konservatiivsus ei oleks avatud uutele asjadele. Aga uuesse tuleb suhtuda valikuliselt, mitte võtta vastu ükskõik missuguseid hullusi, mis kellelegi pähe tulevad, kuulutada need uuteks väärtusteks, uuteks inimõigusteks. Kõike tuleb mõistuse ja moraali seisukohalt läbi kaaluda ja edasi minna normaalset arenguteed mööda.

Palun, defineerige hea. Öelge, kes peaks seda määratlema, ja öelge ka, mida peate silmas normaalsuse all.

Me oleme hullus olukorras, kui peame hakkama defineerima, mis on hea ja mis on halb.

See on väga põhimõtteline küsimus.

Ma arvan, et see ei ole põhimõtteline küsimus. See näitab teatud ringkondade põhimõttelagedust, kui neil puudub arusaam sellest, mis on hea ja mis halb. Selline asi peaks ikka kodust, koolist ja lapsepõlvest kaasa tulema.