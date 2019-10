Väärteomenetlus lõpetati: politsei leiab, et Mare Tralla ei rikkunud seadust, kui end kunstinäitusel alasti kooris

Pärnu jaoskonna nooremuurija Anne Ennok sõnas täna Delfile, et väärteomenetluse käigus selgitati, et kunstniku käitumises juunis Pärnus korraldatud näitusel puuduvad süükoosseisu tunnused. "Tuginedes meie kogutud infole, sealhulgas inimeste ütlustele, otsustas politsei menetluse lõpetada. Politsei ei tuvastanud, et sündmuse puhul oleks rikkumine aset leidnud."

Skandaalne näitus "Naine ja naine" avati juuni lõpus. Naistele keskendunud näitusel osales ka üks meeskunstnik, Marko Mäetamm, kelle maalid põhjustasid samuti näitusel esindatud Londonis elava kunstniku, feministi ja LGBT-aktivisti Mare Tralla pahameele. Kohalolnuile ootamatult langes seetõttu näituse avakõne lõpus Tralla seljast ootamatult suvine kleit, paljastades tema willendorfivenuseliku keha.

Prokuratuur menetlust ei alustanudki

Meedias ilmunud galeriidest on näha, et kohal olid ka väikesed lapsed. Üks kodanik pöördus prokuratuuri ja nõudis, et uuritaks, kas Tralla sooritas kuriteo. Ringkonnaprokuröri otsusega kriminaalasja ei alustatud. Kaebaja ei jätnud jonni ning pöördus seepeale palvega uurida, kas kunstniku tegevus võis olla väärtegu. Selle kaebuse osas politsei menetluse alustaski, mis siis nüüd lõpetati.

Tralla ise on oma aktsiooni Ekspressis põhjendanud sellega, et teda ärritas, kuidas Mäetamm naisi kujutas (kusemas, vagiina abil kassil pead otsast ampsamas jne). "Ma olin neid töid nähes väga tige ja kurb," ütleb Tralla. "Oli tunne, et mitte millestki pole aru saadud, räägi ükskõik kui palju."