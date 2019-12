Vaade teiselt poolt lahte: Helsingin Sanomate analüüs leiab Helme käitumises viha noorte naiste vastu

Helme sõnul "tõstab Soome poliitiline olukord ihukarvad püsti". Peaminister Marin on tõepoolest Helme õudusunenäo kombinatsioon: ta on juhtival positsioonil noor naine, kes propageerib punarohelisi ja liberaalseid väärtusi. Kui Marin oleks veel ka sisserändaja, oleks vaenlase pilt täiuslik.

Marin ise kommenteeris Twitteris, et on uhke Soome üle, kus "vaesest perest pärit laps võib saada hea hariduse" ja poe kassapidajast võib saada peaminister.

Helme pahameel on aga rohkem seotud Marini soo ja väärtustega, mida ta esindab, mitte niivõrd tema töö või haridusliku taustaga.

Marini töökogemuse esile tõstmine oli ilmselt vaid 70-aastase Helme ettekääne Marini ründamiseks.

Huvitav oleks teada, mida Helme oleks öelnud, kui Marin oleks 34-aastane mees?

Sugu mängib olulist rolli selles, kuidas ekrelased inimesi ja nende tegusid hindavad. Kui president Kaljulaid protestis kevadel valitsuse ametisseastumise ajal EKRE poliitika vastu, nimetas Helme teda "emotsionaalselt üleskõetud naiseks".

EKRE liikmed usuvad, et nende poliitika ei ole naiste suhtes vaenulik, nad kutsuvad enda arvates austama traditsioonilisi soorolle: mehe kohus on olla isa, töötada ja kaitsta maad ning naise kohustus on olla ema.

Märtsis süüdistasid Mart Helme ja tema poeg, rahandusminister Martin Helme naisi abordilembuses ja naistearste „laste tapmises”. Peaminister Ratas vabandas Helme nimel kõigi naiste ja naistearstide ees.

Mais ütles Martin Helme, et lasteta 27-aastane naine on sotsiaalne probleem. Lasteta naine valetab endale, kui ta arvab, et on õnnelik, ütles Helme.

Lisaks leidis noorem Helme, et naistevastast vägivalda tuleks nimetada ainult vägivallaks, ilma et oleks konkreetselt mainitud sugu. Tema arvates pole sool mingit pistmist sellega, kas keegi on vägivalla ohver või mitte.

Eesti endine välisminister Keit Pentus-Rosimannus, opositsioonilise Reformierakonna parlamendirühma aseesimees, võrdsustas Helme kommentaarid naistevastase vägivallaga.

"Kui naisi pekstakse, verbaalselt või füüsiliselt, ei tohiks seda kummalgi pool lahte varjata," kirjutas Pentus-Rosimannus Facebookis ja kutsus Ratast üles otsima valitsusse uut siseministrit.

Kui EKRE-t süüdistatakse naistevaenulike vaadete levitamises, vastab partei tavaliselt, et see on „feministlik propaganda”.

EKRE parempopulistid väidavad end olevat kodumaa poolt, ent siseminister Helme kommentaarid rikuvad tõenäoliselt riigi suhted oma peamise partneriga - Soomega.