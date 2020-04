Uus viirusepuhang sügisel või iga natukese aja järel? Strateegia kirjeldab nelja stsenaariumi

Komisjon kirjeldab, et kui praegune nakkuspuhang on saadud kontrolli alla, peaksime valmistuma neljaks modelleeritud stsenaariumiks.

Esimene on, et praegune puhang raugeb ja uus puhang õnnestub ära hoida, sest välja on töötatud

varajase märkamise süsteem ning nakatunutele ja nendega kokku puutunutele määratakse

isolatsioon.

Teine võimalus on, et sügisel tuleb uus haiguspuhang, mis on praegusest mõnevõrra väiksem. „Kriisi õppetundide põhjal valmistume suvel uueks võimalikuks puhanguks ja suudame sellele operatiivselt ja tõhusalt reageerida,” kirjeldab komisjon.

Kolmas stsenaarium näeb ette, sügisel tuleb uus puhang, mis on ulatuselt võrreldav praegusega. „Võttes arvesse praeguse eriolukorra kogemust peame olema valmis rakendama samasuguseid või

karmimaid piiranguid,” seisab dokumendis.

Neljas ja kõige karmim variant on, et nakkuspuhangud jäävad korduma iga mõne kuu tagant, olles küll praegusest märkimisväärselt väiksemad. „Kuni vaktsiini väljatöötamiseni või ravi leidmiseni peab ühiskond olema valmis kiirelt rakendama ettevaatusabinõusid (nii omaalgatuslikult kui ka riigi kehtestatuna),” selgitab komisjon võimalust.

Samas ei saa komisjoni sõnul välistada, et praegune puhang kestab vaatamata jõupingutustele prognoositust kauem. Sestap on strateegia tegevused planeeritud kolmes etapis: praegu oleme komisjoni hinnangul teises etapis ehk nakkuspuhang on stabiliseerunud. Kolmas etapp näeb ette, et oleme valmis järgmiseks puhanguks.

Järgmiseks puhanguks valmistudes tuleb luua isikukaitsevahendite ja muude tarvikute reserv, varajase märkamise süsteem ning kehtestada kontaktipõhised piirangud. Samuti tuleb teha teadusuuringuid, uuendada kriisiplaane, koolitada tervishoiusüsteemi ja leida raha lisameetmete rakendamiseks, on strateegias loetletud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!